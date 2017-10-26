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Новый генерал прибыл во Владивосток
Приморский ГУФСИН возглавит генерал-майор Вадим ВЕРСТКИН, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В центральном аппарате ГУФСИН по Приморскому краю представили нового руководителя Вадима Викторовича Версткина. Свои пожелания ему высказали представители исполнительной власти, однако прокурор не только поздравил генерала с назначением, но и рассказал ему о существующих проблемах в колониях Приморья.
По словам нового начальника, он не собирается в Приморье организовывать революцию и ломать устоявшуюся систему.
«Конечно есть в системе исполнения наказания есть свои недочеты, которые выявила в этом году центральная инспекция. Однако не ошибается тот, кто ничего не делает. Я заверяю начальство, что мы выполним все поставленные задачи, поставленные перед нами», - отметил на церемонии Вадим Версткин.
Прокурор Приморского края Сергей БЕССЧАСНЫЙ, во время своего слова подчеркнул основные проблемы, которые регистрировались прокурорами в колониях региона. К примеру, не всегда по правилам устроена система пожарной безопасности, осужденным иногда не вовремя выдается постельное белье или одежда. Также прокурор выделил проблему сотовых телефонов на территориях ИК.
Также на церемонии подняли вопрос о переезде из центра Владивостока СИЗО-1, как ответили председателю Общественной наблюдательной комиссии Приморского края Татьяне ЧЕРНИЛЕВСКОЙ, строительство нового СИЗО в приморской столице может начаться в 2019 году, после того как будет согласованы пути финансирования.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток.
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