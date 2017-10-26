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Сегодня должно состояться последнее заседание по делу Игоря Пушкарева
Московский городской суд рассмотрит апелляцию защиты Игоря Пушкарёва на продление ареста до конца ноября 2017 года, пишет деловая газета "Золотой Рог". Как сообщил РИА VladNews адвокат мэра Александр Высоцкий, сам градоначальник будет принимать участие в заседании посредству онлайн-трансляции из СИЗО «Матросская тишина».
Отметим, глава Владивостока неоднократно представал перед столичными судами в заседаниях по определению меры пресечения. Всего количество таких процессов давно перевалило за десяток. Главным доводом защиты Игоря Пушкарёва было отсутствие ущерба. Дело в том, что первоначальное обвинение строилось именно на том, что глава Владивостока своими действиями нанёс ущерб городскому бюджету на сумму 143 миллиона рублей, а также привёл к образованию задолженности МУП «Дороги Владивосток» перед ООО «Востокцемент» в размере более 800 млн.рублей. Однако, как стало известно в декабре 2016 года, Востокцемент простил долг в 962 млн. рублей и заявил, что в период с 2012 по 2015 годы материалы поставлялись ниже рыночных цен, однако следствие не учло это в своём расследовании.
Стоит сказать, что следствию так и не удалось найти потерпевших в данном уголовном деле. В марте этого года из их числа была выведена Администрация Владивостока, а уже в августе МУП «Дороги Владивостока» заявил об отсутствии ущерба и ходатайствовал о прекращении уголовного дела.
Между тем, заседание такого рода является последним, так как предварительное следствие по уголовному делу окончено, а на прошлой неделе Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение.
Следующим судебным заседанием станет уже рассмотрение дела по существу. Однако на сегодняшний день главной интригой является место проведения заседания, так как Генпрокуратура неожиданно для всех направила документы в Верховный суд Российской Федерации, которому и предстоит решить, где будет рассмотрено дело.
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