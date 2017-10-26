Дым лесных пожаров дошел до Владивостока

В городе объявлен 1 уровень опасности, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

На протяжении последнего месяца в Приморье сохраняется высокая пожароопасность леса. В настоящее время в регионе продолжается тушение 24 очагов возгораний на площади 1,8 тыс. га в девяти муниципалитетах региона. Во многих районах ухудшена видимость из-за дыма, чувствуется запах гари.

Сегодня, 26 октября, дым от лесных пожаров дошел до Владивостока. Так как в столице Приморья наблюдаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое воздуха, в городе был объявлен 1 уровень опасности.

Дым во Владивосток принес сильный северный ветер, отмечавшийся в предыдущие дни.

Сейчас ветер ослаб, поэтому задымление не рассеивается. Но уже во второй половине дня ветер усилится до умеренного и изменит направление на юго-восточное — дымка исчезнет.

Напомним, лесные пожары бушуют в Приморье с начала октября. В четырех муниципалитетах введен режим ЧС, а на территории всего края — особый противопожарный режим.