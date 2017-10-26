В Приморье таможенник за взятку заплатит штраф в 5 раз больше

Суд приговорил его к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В октябре Ленинским районным судом Приморского края постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего таможенного инспектора таможенного поста Морской порт Владивосток. Бывший таможенник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 292 УК РФ.

«В мае 2017 года виновный получил взятку в размере 15 тыс. рублей за непроведение таможенного досмотра ввезенного товара. Чтобы скрыть преступление он внес заведомо недостоверные сведения в акт досмотра. Однако о передаче денежных средств участник внешнеэкономической деятельности проинформировал правоохранительные органы», - рассказали в пресс-службе Приморской транспортной прокуратуры.

С учетом позиции государственного обвинителя Приморской транспортной прокуратуры суд назначил бывшему инспектору наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 75 тыс. рублей.