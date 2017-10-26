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Во Владивостоке полиция борется с несанкционированными стоянками
За прошедшую неделю было составлено 4 протокола, всего за год более 180, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Сотрудники полиции проводят мероприятия по пресечению несанкционированных автостоянок в краевом центре. За прошедшую неделю полицией проверена деятельность парковок, расположенных на улицах Шилкинская, Ладыгина, Дальзаводская и Адмирала Смирнова, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
«Во время рейда сотрудники полиции составили 4 протокола за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Как отметили в УМВД, благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала 2017 года полицейскими составлено 186 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении иностранных граждан – 77.
Напомним, что взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02.
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