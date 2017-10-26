Во Владивостоке чемпиона мира по панкратиону отправили за решетку на 9 лет

Кроме спорта фигурант занимался и криминалом, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В октябре Ленинский районный суд г. Владивостока провозгласил приговор гр-ну Н., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, вымогательство, а именно требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере.

Как установил суд летом 2013 года фигурант неоднократно вымогал у двух предпринимателей, занимающихся цветочным бизнесом, порядка 6,5 млн рублей. В случаи невыполнения данных требований фигурант угрожал применить насилие к бизнесменам.

«Опасаясь за свою жизнь, зная о том, что вымогатель является победителем боев без правил и чемпионом мира по панкратиону, потерпевшие обратились в правоохранительные органы», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Задержать фигуранта получилось в рамках спецоперации, во время которой один из потерпевших передал ему 100 тыс. рублей в одном из кафе города. После передачи средств фигурант был задержан сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и приговорил его за содеянное к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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