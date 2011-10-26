В Приморье в ручной клади гражданина Узбекистана обнаружено "биологическое оружие"

В ручной клади прибывающих в Приморский край иностранных пассажиров обнаружен опасный вредитель растений, имеющий для Российской Федерации карантинное значение.

В случае его распространения по российской территории, сельскому хозяйству страны, в частности урожаю зернобобовых, может быть нанесён серьёзный экономический ущерб.

Так, в ходе проведения государственного карантинного фитосанитарного контроля, в международном терминале Аэропорт Владивосток, при досмотре багажа и ручной клади пассажиров, прибывших авиарейсом №USB 3581 из Республики Узбекистан, в багаже гражданина этого государства Рахматова Абдурахмана Абдулаевича обнаружено три килограмма семян маша, заражённых живыми насекомыми.

Проведённые Приморским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора лабораторные исследования подтвердили, что обнаруженные в семенах зернобобовых 20 экземпляров насекомых относятся к карантинному для Российской Федерации вредителю растений, которым является китайская зерновка, отсутствующая в настоящее время на российской территории. В настоящее время вся заражённая продукция уничтожена.

Всего же за прошедшую неделю специалистами карантина растений Управления Россельхознадзора по Приморскому краю в пунктах пропуска на Государственной границе, в ручной клади въезжающих в Российскую Федерацию пассажиров, как российского, так и иностранного гражданства, выявлено 15 случаев нелегального провоза семенного и посадочного материала, все без сопровождения продукции фитосанитарным сертификатом страны-происхождения. Это 26 килограммов семян овощных культур, 1,5 килограмма посадочного материал и 20 саженцев.

По информации отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, зерновки это одни из самых опасных вредителей растений зернобобовых культур, уничтожающие до 75 % собираемого урожая, как в поле, так и в хранилищах. В случае их проникновения на российскую территорию зернобобовым культурам, это горох, соя, фасоль, может быть нанесён серьёзный экономический ущерб.