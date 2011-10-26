www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.4 р. 100 JPY: 60.63 р.
EUR: 78.23 р. 10 CNY: 98.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В Приморье задержана "черная контрабанда" с фокусами

26 Октября 2011, 13:42 | Владивосток

Участниками внешнеэкономической деятельности была разработана преступная схема с использованием специально оборудованного автотранспорта.

Сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни совместно с Управлением ФСБ России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность по незаконному ввозу из Китая товаров народного потребления.

Пользуясь тем, что фактически товары прибывали на территорию России в пункте пропуска, а подача декларации и необходимый контроль осуществлялись во Владивостоке, недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности была разработана преступная схема с использованием специально оборудованного автотранспорта.

Так, грузовой автомобиль, перевозивший грузы по территории России, был заранее оснащен специальными запорными устройствами, которые позволяют снимать замок, не повреждая наложенные на него пломбы. При этом из Китая вывозились дорогостоящие предметы одежды и обуви. По пути следования на склад временного хранения, определенного таможенным органом, автомобиль заезжал на другой, коммерческий склад, где мешки с товаром выгружались, а на их место укладывались полипропиленовые мешки, используемые для строительного мусора, которые и были заявлены в документах.

После этого замки с пломбами вновь размещались на дверях полуприцепа. По прибытии транспортного средства в пункт оформления таможенному органу предъявлялись именно мешки, облагаемые минимальными пошлинами, в то время как действительное содержимое полуприцепа уже направлялось конечным получателям. При этом государственная казна каждый раз недополучала несколько миллионов рублей в виде неуплаченных таможенных платежей.

Очередная попытка такого перегруза закончилась задержанием автомобиля, участников преступной группы, возбуждением уголовного дела по ч .1 ст. 188 УК РФ «Контрабанда» и изъятием незаконно ввезенных товаров народного потребления. В настоящее время по этому делу ведется предварительное расследование.

Автор: Отделение по связям с общественностью ДВТУ
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru