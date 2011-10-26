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В Приморье задержана "черная контрабанда" с фокусами
Участниками внешнеэкономической деятельности была разработана преступная схема с использованием специально оборудованного автотранспорта.
Сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни совместно с Управлением ФСБ России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность по незаконному ввозу из Китая товаров народного потребления.
Пользуясь тем, что фактически товары прибывали на территорию России в пункте пропуска, а подача декларации и необходимый контроль осуществлялись во Владивостоке, недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности была разработана преступная схема с использованием специально оборудованного автотранспорта.
Так, грузовой автомобиль, перевозивший грузы по территории России, был заранее оснащен специальными запорными устройствами, которые позволяют снимать замок, не повреждая наложенные на него пломбы. При этом из Китая вывозились дорогостоящие предметы одежды и обуви. По пути следования на склад временного хранения, определенного таможенным органом, автомобиль заезжал на другой, коммерческий склад, где мешки с товаром выгружались, а на их место укладывались полипропиленовые мешки, используемые для строительного мусора, которые и были заявлены в документах.
После этого замки с пломбами вновь размещались на дверях полуприцепа. По прибытии транспортного средства в пункт оформления таможенному органу предъявлялись именно мешки, облагаемые минимальными пошлинами, в то время как действительное содержимое полуприцепа уже направлялось конечным получателям. При этом государственная казна каждый раз недополучала несколько миллионов рублей в виде неуплаченных таможенных платежей.
Очередная попытка такого перегруза закончилась задержанием автомобиля, участников преступной группы, возбуждением уголовного дела по ч .1 ст. 188 УК РФ «Контрабанда» и изъятием незаконно ввезенных товаров народного потребления. В настоящее время по этому делу ведется предварительное расследование.
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