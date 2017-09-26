Мосгорсуд продлил арест брату мэра Владивостока Андрею Пушкареву

Сегодня, 25 сентября, Московский городской суд вновь рассмотрел уголовное дело о продлении домашнего ареста Андрею Пушкареву - брату временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева, сообщает РИА VladNews.

Заседание началось в 12:00 по московскому времени. Ходатайство следователя о продлении меры пресечения суд удовлетворил. Домашний арест продлен до 30 ноября.

Напомни, Андрей Пушкарев вот уже второй год остается в Москве под домашним арестом по делу Игоря Пушкарева. 19 июня Московский городской суд в пятый раз удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста до 30 сентября и отклонил апелляционную жалобу защиты. Суд не принял во внимание, что Андрей Пушкарев проходит лечение после несчастного случая, произошедшего с ним в новогоднюю ночь на 1 января 2015 года. За полтора года ему было сделано 22 операции и постоянное вмешательство требуется по сегодняшний день.