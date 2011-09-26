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В Приморье свыше тонны заражённых персиков пошли на корм свиньям
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю предотвращена угроза заражения российской территории опасным карантинным организмом. Свыше одной тонны поставленных из Китая персиков пошли корм свиньям. В отношении ООО «Лидер» возбуждено дело об административном правонарушении.
При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля на Государственной границе за ввозимой на территорию Приморского края продукцией растительного происхождения, специалистами Пограничного фитосанитарного поста Россельхознадзора в партии персиков, поставленных в адрес ООО "Лидер" из Китайской Народной Республики, обнаружен карантинный для Российской Федерации объект, которым является восточная плодожорка.
Проведённые Приморским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора лабораторные исследования подтвердили, что заражению подверглись 1269 килограммов персиков.
В настоящее время вся опасная партия персиков прошла процедуру термической обработки и передана для уничтожения на корм свиней в свиноводческий комплекс ООО "Ариан", село Борисовка Уссурийского городского округа.
По информации специалистов Приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», восточная плодожорка в странах её распространения является наиболее опасным и экономически значимым вредителем плодовых культур. В Европе этот вид повреждает до 90% плодов и побегов персика, до 50% плодов груш. В Китае этот вредитель уничтожает до 50% урожая груш.
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