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В Приморье запрещен ввоз зараженного парагвайского мяса

26 Сентября 2011, 01:09 | Владивосток

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю не допущен ввоз в Российскую Федерацию и, соответственно, дальнейшая реализация свыше 90 тонн мяса говядины из Парагвая, зараженного бактериями группы кишечной палочки.

Так, в ходе проведения государственного ветеринарного контроля на Государственной границе в отношении поступающей в РФ продукции животного происхождения, специалистами ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Приморскому краю выявлено, что поступившее в порт Владивостока из Республики Парагвай в четырёх контейнерах мясо говядины (тримминг) заражено опасными для здоровья человека микроорганизмами.

При проведении лабораторных испытаний поступившей пищевой продукции на соответствие санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, ФГУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора было обнаружено, что партия говяжьего тримминга заражена опасными для здоровья бактериями группы кишечной палочки.

По информации отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе и транспорте Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, в настоящее время все 98,054 тонн заражённой говядины возвращены обратно в страну-экспортёр.

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
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