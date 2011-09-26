Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье запрещен ввоз зараженного парагвайского мяса
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю не допущен ввоз в Российскую Федерацию и, соответственно, дальнейшая реализация свыше 90 тонн мяса говядины из Парагвая, зараженного бактериями группы кишечной палочки.
Так, в ходе проведения государственного ветеринарного контроля на Государственной границе в отношении поступающей в РФ продукции животного происхождения, специалистами ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Приморскому краю выявлено, что поступившее в порт Владивостока из Республики Парагвай в четырёх контейнерах мясо говядины (тримминг) заражено опасными для здоровья человека микроорганизмами.
При проведении лабораторных испытаний поступившей пищевой продукции на соответствие санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, ФГУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора было обнаружено, что партия говяжьего тримминга заражена опасными для здоровья бактериями группы кишечной палочки.
По информации отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе и транспорте Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, в настоящее время все 98,054 тонн заражённой говядины возвращены обратно в страну-экспортёр.
Новости тематики
- Житель Владивостока выращивал коноплю на острове Русский
- Во Владивостоке суд рассмотрит дело о поджоге популярного супермаркета
- Экс-мэр Владивостока рассказал, как всё было на самом деле
- Экс-мэр Владивостока увидел на суде знакомые лица
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Представителю обвинения на заседании суда пришлось долго хвалить Игоря Пушкарёва
- Во Владивостоке главбуха филиала Почты России осудили за хищение 33 миллионов рублей
- В "Мерседесе", который хозяин собрался отправлять в Южную Корею, нашли кое-что уникальное
- Владивостокские таможенники задержали большую партию мыльных пузырей
- Футболки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 задержали владивостокские таможенники
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Житель Владивостока выращивал коноплю на острове Русский
- Во Владивостоке суд рассмотрит дело о поджоге популярного супермаркета
- Экс-мэр Владивостока рассказал, как всё было на самом деле
- Экс-мэр Владивостока увидел на суде знакомые лица
- Митинг во Владивостоке собрал 300 человек, включая китайских туристов
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Представителю обвинения на заседании суда пришлось долго хвалить Игоря Пушкарёва
- Во Владивостоке главбуха филиала Почты России осудили за хищение 33 миллионов рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- В России начала стремительно падать реальная зарплата населения
- Дарькин начал экономить