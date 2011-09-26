Приморцев пытались накормить вещдоком по одному из уголовных дел

В результате проведённой Россельхознадзором Приморья, Приморской межрайонной природоохранной прокуратурой и Управлением по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Приморскому краю совместной операции, из реализации изъято свыше 3700 килограмм потенциально опасной для здоровья потребителей морепродукции. Причём часть продукции, это гребешок, являлась вещественным доказательством по одному из уголовных дел Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

В ходе совместного контрольно-надзорного мероприятия по пресечению незаконного хранения и реализации рыбопродукции, проведённого на территории принадлежащей ЗАО «Компания Норд-Ост» оптово-розничной торговой базы, расположенной по улице Бородинская г. Владивостока (район мусоросжигательного завода), специалистами Россельхознадзора, Приморской межрайонной природоохранной прокуратуры и ОРЧ-1 УБЭП УВД по Приморскому краю в принадлежащих индивидуальному предпринимателю Светлане Грибовской рефрижераторном контейнере и автомашине обнаружено 3779 килограмм рыбо- и морепродукции сомнительной безопасности и качества.

На всю продукцию, это гребешок, нерка, горбуша, филе трески, корюшка полностью отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение продукции, её безопасность и качество. Причём 437 килограмм нерки и горбуши хранились с истёкшими несколько месяцев назад сроками хранения.

Что же касается 1007 килограмм упакованного в мешки гребешка, то проверяющими выявлено четыре мешка, это 80 килограмм, с бирками, указывающими на то, что данная продукция ранее являлась вещественным доказательством по уголовному делу, производство по которому осуществляется должностными лицами Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Более того, проверяющие не исключают, что оставшийся гребешок, это 46 мешков, все без маркировки производителя, также является вещдоком по этому же уголовному делу, с той только разницей, что его уже успели перефасовать в другие мешки.