Приморцев продолжают кормить "деликатесными" вещдоками

В Приморье изъята ещё одна партия опасного для здоровья гребешка, проходившая вещдоком по уголовному делу Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю

Во Владивостоке из свободного оборота изъята ещё одна партия недоброкачественного гребешка, опасного для здоровья потребителей, проходившего вещественным доказательством по одному из уголовных дел Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю. Ранее этот гребешок должен был быть уничтожен на комплексе по утилизации биологических отходов.

Так, сотрудниками ОРЧ-1 Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Приморскому краю и Россельхознадзора накануне была досмотрена грузовая автомашина, в которой было обнаружено 1840 килограмм мороженного гребешка без ветеринарных сопроводительных документов, удостоверений качества и безопасности, маркировки изготовителя.

В ходе более детального осмотра содержимого автомашины, среди других мешков было обнаружено 8 мешков гребешка, это 160 килограмм, на которых нанесены бирки, свидетельствующие о том, что данная продукция проходила вещественным доказательством по находящемуся в производстве Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю уголовному делу. Из них на двух мешках имеются бирки с пояснительной запиской, на которых стоит печать Погрануправления и указана фамилия и инициалы дознавателя – Шокот И. Ю. Проверяющие не исключают, что оставшийся гребешок, это 1680 килограмм, также является вещдоком по этому же уголовному делу, с той разницей, что его уже успели перефасовать в другие мешки.

Несколькими днями ранее, во Владивостоке, на территории крупного оптово-розничного торгового рынка «Норд-Ост», специалистами Россельхознадзора, природоохранной прокуратуры и правоохранительных органов в принадлежащих индивидуальному предпринимателю Светлане Грибовской рефрижераторном контейнере и автомашине было обнаружено 1007 килограмм гребешка, на части мешков с которым также были нанесены бирки Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю, указывающими на то, что эта продукция является вещественным доказательством по этому же уголовному делу.

Именно дознаватель Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю лейтенант Шокот И. Ю. возбудил перед Фрунзенским районным судом г. Владивостока ходатайство об уничтожении вещественных доказательств по уголовному делу - 10,4 тонн гребешка. Согласно вынесенного постановления суда вся продукция подлежала уничтожению.

Уничтожить всю партию недоброкачественной продукции должны были на комплексе по утилизации биологических отходов ЗАО «Роспродимпорт» (г. Владивосток). Согласно информации заместителя директора комплекса, весь гребешок был завезён и уничтожен. Однако другие опрошенные сотрудники компании пояснили, что фактически печи комплекса 18 и 19 мая этого года не запускались. На ощупь печи оказались холодными, тогда как время их остывания составляет около 10 часов.

По информации Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, данная партия гребешка поступила в порт Владивостока с Сахалинской области в конце августа 2010 года на теплоходе «Бурлак». Согласно сопровождающих контейнер документов, внутри должен был находиться металлолом. Какие-либо документы о качестве и безопасности продукции отсутствовали. Хозяин гребешка так и не объявился. В этой связи вся недоброкачественная продукция сотрудниками правоохранительных органов и Россельхознадзора была изъята и помещена на изолированное хранение. Однако в дальнейшем вся продукция была вывезена Погрануправлением ФСБ России по Приморскому краю под предлогом возбужденного уголовного дела по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю.