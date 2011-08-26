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10 тонн рыбопродуктов сомнительного качества изъято на торговой базе Владивостока
Во Владивостоке исключено из оборота свыше 10 тонн рыбо- и морепродуктов, не отвечающих требованиям о качестве и безопасности, потенциально опасных для здоровья потребителей. Продукция находилась на территории оптово-розничной торговой базы «Росбакалея».
В ходе совместного контрольно-надзорного мероприятия по пресечению незаконного хранения и реализации рыбопродукции, проведённого на территории оптово-розничной торговой базы «Росбакалея», расположенной по улице Фадеева г. Владивостока (район фарфорового завода), специалистами Россельхознадзора, Приморской межрайонной природоохранной прокуратуры и ОРЧ-1 УБЭП УВД по Приморскому краю в принадлежащих индивидуальному предпринимателю Светлане Грибовской нескольких рефрижераторных контейнерах обнаружено 10112 килограмм рыбо- и морепродукции сомнительной безопасности и качества.
На 8128 килограмм рыбопродукции, это терпуг, минтай, нерка, кета, кижуч, лососёвая икра полностью отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение продукции, её безопасность и качество. Ещё 1984 килограмма продукции, это кукумария, палтус и нерка хранились с истёкшими несколько месяцев назад сроками хранения.
В настоящее время по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, 8128 килограмм рыбопродукции изъято из оборота, в отношении остальной продукции вынесено предписание об её исключении из оборота и проведения лабораторных исследований.
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