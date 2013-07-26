На оптовой базе Владивостока "поймали" 22 тонны рыбы с истекшим сроком годности

В ходе проверки сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Владивостоку установили, что на территории оптовой базы в районе улицы Бородинской в одном из складских помещений хранятся коробки с замороженной рыбой (кетой), срок годности которой закончился еще в мае 2013 года. Согласно накладным документам, на складе хранилось 22 тонны товара. По словам менеджера, просроченную рыбу планировалось продать на переработку, на завод по изготовлению рыбных консервов.

В настоящий момент товар изъят из оборота, на него наложен административный арест. Образцы рыбы направлены на биохимическую экспертизу. Материалы проверки направлены в Управление Россельхознадзора для принятия процессуального решения.

УМВД России по городу Владивосток предлагает жителям и гостям краевого центра в случае обнаружения мест незаконной, стихийной торговли, выявления фактов реализации просроченного товара сообщать по телефону 02 или на «телефон доверия» 265- 52- 99, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.