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Двое докеров владивостокских портов предстанут перед судом

26 Июля 2012, 20:56 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 26 июля, ZRPRESS. В Приморье двое докеров-механизатов Владивостокского торгового и рыбного портов предстанут перед судом за нарушения правил охраны труда, повлекшие гибель рабочих.

Дальневосточным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России завершено расследование двух уголовных дел в отношении докеров - механизаторов Владивостокского морского торгового порта и Владивостокского морского рыбного порта. Работники портов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По материалам одного из дел, в начале марта 2012 года во время разгрузочных работ на территории рыбного порта Владивостока докер-механизатор, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, ковшом трактора придавил к разгружаемому полувагону рабочего.

От несовместимых с жизнью телесных повреждений потерпевший скончался.

По материалам другого уголовного дела установлено, что в феврале 2012 года на одном из причалов Владивостокского торгового порта водитель автопогрузчика начал поворот транспортного средства на непросматриваемый участок местности, не подав предупредительный сигнал. В результате допущенных нарушений совершен наезд автопогрузчика на другого рабочего.

Полученные телесные повреждения оказались смертельными.

В настоящий момент уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили «ЗР» в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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