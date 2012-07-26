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Двое докеров владивостокских портов предстанут перед судом
ВЛАДИВОСТОК, 26 июля, ZRPRESS. В Приморье двое докеров-механизатов Владивостокского торгового и рыбного портов предстанут перед судом за нарушения правил охраны труда, повлекшие гибель рабочих.
Дальневосточным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России завершено расследование двух уголовных дел в отношении докеров - механизаторов Владивостокского морского торгового порта и Владивостокского морского рыбного порта. Работники портов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По материалам одного из дел, в начале марта 2012 года во время разгрузочных работ на территории рыбного порта Владивостока докер-механизатор, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, ковшом трактора придавил к разгружаемому полувагону рабочего.
От несовместимых с жизнью телесных повреждений потерпевший скончался.
По материалам другого уголовного дела установлено, что в феврале 2012 года на одном из причалов Владивостокского торгового порта водитель автопогрузчика начал поворот транспортного средства на непросматриваемый участок местности, не подав предупредительный сигнал. В результате допущенных нарушений совершен наезд автопогрузчика на другого рабочего.
Полученные телесные повреждения оказались смертельными.
В настоящий момент уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили «ЗР» в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.
«Золотой Рог».
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