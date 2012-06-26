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Коллектив ТМК попросил защиты у Путина

26 Июня 2012, 13:45 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня, ZRPRESS. Коллектив компании-подрядчика строительства моста через Золотой Рог и обрушившейся части трассы Седанк - Патрокл во Владивостоке ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК) написала властям страны письмо с просьбой сохранить компанию, сообщила пресс-секретарь ЗАО «ТМК» Ольга Зарубина.

«Ситуация не такая страшная, как ее преподносят СМИ. Нас обвиняют и в качестве строительства, и в растрате бюджетных средств. Между тем участок, где произошел инцидент, даже не был запущен. В результате обрушения пострадали четыре гаража, принято решение снести все 18. Гаражи будут построены на средства ТМК на новом, специально предоставленном для этих целей участке в течение трех месяцев», – сказала Зарубина, сообщает газета «Взгляд».

По ее словам, в результате обрушения участка трассы причинен ущерб всего на 1,7 млн рублей, на восстановление уйдет порядка 30 млн рублей. Суммы для такой крупной компании, как ТМК, невеликие, потому о банкротстве компании после произошедшего инцидента речи не идет. Известно, что письмо с просьбой сохранить ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» адресовано президенту России Владимиру Путину. Текст обращения компания-подрядчик не разглашает, однако письмо оказалось в распоряжении «Интерфакса».

«В крае искусственно нагнетается нездоровый ажиотаж вокруг ЗАО «ТМК». Каких только обвинений мы не услышали в свой адрес! Стараниями некоторых «доброжелателей», которых так много сегодня в Интернете, разрушенные 150 кв. метров подпорной стены превратились в 750 кв. метров, а 20 метров поврежденного дорожного полотна «растянулись» чуть ли не на всю трассу – от Седанки до бухты Патрокл», – говорится в обращении.

Напомним, что вчера, 25 июня, были озвучены предварительные выводы экспертной комиссии, которая исследовала причины обрушения габионного покрытия новой трассы Седанка - Патрокл во Владивостоке.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сообщил это на своей пресс-конференции по поводу 100 дней губернаторства некоторые промежуточные итоги исследования причин происшествия.

Как сообщает корреспондент «Золотого Рога», по предварительному заключению специалистов, основная ошибка заключена в проектировании данного объекта. Однако есть некоторые отклонения и со стороны подрядчика.

Также губернатор сообщил, что по результатам проверки был уволен Разгонов Андрей Владимирович — директор департамента дорожного хозяйства администрации Приморского края.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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