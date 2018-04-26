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Берег на Океанской загадили военные, чистит – городская служба
Экологи Владивостока две недели трубили о разливах нефти в пригороде Владивостока. Обращения с требованием выявить и наказать виновных направлялись в УМВД по Владивостоку, военную и природоохранную прокуратуру
В районе владивостокской станции Океанской на прибрежной полосе Амурского залива завершают чистить берег от разлившихся нефтепродуктов.
МБУ «Содержание городских территорий» вывезло с побережья уже более 85 тонн загрязненного нефтью грунта.
На прибрежной полосе в районе улицы Лянчихинской работают экскаватор, погрузчик, самосвалы и бригада рабочих, сообщили в МБУ «Содержание городских территорий». Площадь очистки превышает 2500 квадратных метров.
Напомним, специалисты зафиксировали следы разлива нефтепродуктов на побережье Амурского залива в районе станции Океанская. Участок находится в пользовании ФГКУ «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны, поэтому администрация Владивостока направила официальное письмо в военное министерство.
Кроме того, обращения с требованием выявить и наказать виновных направились в УМВД по Владивостоку, военную и природоохранную прокуратуру.
Юрий РОГОВ
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