Берег на Океанской загадили военные, чистит – городская служба

Экологи Владивостока две недели трубили о разливах нефти в пригороде Владивостока. Обращения с требованием выявить и наказать виновных направлялись в УМВД по Владивостоку, военную и природоохранную прокуратуру

В районе владивостокской станции Океанской на прибрежной полосе Амурского залива завершают чистить берег от разлившихся нефтепродуктов.

МБУ «Содержание городских территорий» вывезло с побережья уже более 85 тонн загрязненного нефтью грунта.

На прибрежной полосе в районе улицы Лянчихинской работают экскаватор, погрузчик, самосвалы и бригада рабочих, сообщили в МБУ «Содержание городских территорий». Площадь очистки превышает 2500 квадратных метров.

Напомним, специалисты зафиксировали следы разлива нефтепродуктов на побережье Амурского залива в районе станции Океанская. Участок находится в пользовании ФГКУ «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны, поэтому администрация Владивостока направила официальное письмо в военное министерство.

Кроме того, обращения с требованием выявить и наказать виновных направились в УМВД по Владивостоку, военную и природоохранную прокуратуру.

Юрий РОГОВ

Газета "Золотой рог", Владивосток