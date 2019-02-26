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Экс-мэр Владивостока: "Суд мне отказал..."

26 Февраля 2019, 13:57 | Владивосток

По мнению Игоря Пушкарёва, суд по его делу странно лоялен к обвинению и чрезмерно жесток по отношению к защите

Экс-мэр Владивостока разместил очередной пост в социальных сетях:

«Напишу ещё об одном заседании, которое прошло перед прениями. Про Ворошилова вы уже знаете, и вот сторона обвинения выступила в качестве новатора и применила ноу-хау в уголовно-процессуальном кодексе РФ, найдя для нашего процесса новую процессуальную форму работы с «неясностями», решив сделать уточнения в экспертизе РЦЦС посредством запроса в РЦЦС. Тогда как в УПК существуют только две формы, в которых могут быть даны разъяснения 1. Назначение повторной и дополнительной экспертизы (чего по нашему делу сделано не было) 2. допрос экспертов.

Всё бы ничего, но буквально несколько заседаний назад я ходатайствовал о повторном вызове в суд на допрос экспертов, делавших экспертизу в Приморском РЦЦС, которая легла в основу обвинения, и суд мне отказал. А сейчас нам представляют какие-то ксерокопии документа, непонятно кем написанного, не заверенного печатью для приобщения к делу…

Как вы поняли, обсуждали многострадальную экспертизу Приморского РЦЦС.

Далее государственный обвинитель попытался поставить под сомнение компетентность независимого эксперта Горячкина, упрекнув нас и его в том, что РЦЦС Санкт-Петербурга - это общество с ограниченной ответственностью, в котором независимый эксперт является учредителем, а Приморский РЦЦС учреждена губернатором (сравнив уставы этих двух структур). Тем самым пытался ввести суд в заблуждение. Ведь защита обратилась к независимому эксперту не как к учредителю ООО РЦЦС Санкт-Петербурга, а как к специалисту с 25 летним стажем работы в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительной области. И свое заключение он давал как член союза инженеров сметчиков межрегиональной общественной организации по содействию развития строительной отрасли, директор департамента ценообразования и сметного нормирования в строительстве ассоциации строителей России, руководитель рабочей группы при Минстрое России по вопросам ценообразования в строительстве, почетный строитель России, и далее можно ещё долго перечислять должности и регалии этого человека, о которых гособвинитель предусмотрительно умолчал.

Возвращаясь к вышесказанному, в присланном на запрос прокурора документе эксперты РЦЦС пытаются объяснить, почему в и их экспертизе цена асфальто-бетонной смеси высшего сорта равна цене асфальто-бетонной смеси 1 сорта. Ответ - (похоже взят с потолка) - плотность всех материалов измерялась «в брутто». Это как брать вес щебня вместе с весом грузовика, в котором он находится. Независимый эксперт недоумевает, ссылаясь на то, что в строительстве применяется другой термин - насыпная плотность - она используется при определении стоимости. Насыпная плотность зависит от размера фракции и не может быть одинаковой во всех случаях. Поэтому данные РЦЦС, которые одинаковые для песка и для фракции щебня, не имеют никакого отношения к реальности, но в нашем случае они повлияли на цены в сторону занижения стоимости стройматериала высшего сорта.

Ну и мы для юридической квалификации предъявленного мне обвинения обратились за ещё одной экспертной оценкой)), а точнее, за юридическим заключением относительно квалификации действий подсудимого Пушкарёва Игоря Сергеевича, то есть меня, в фактических обстоятельствах материалов дела.

Дабы не быть снова раскритикованными прокурорами в выборе эксперта, защита обратилась в МГУ имени Ломоносова на юридический факультет к профессору, доктору юридических наук Павлу Сергеевичу Яни. Этот человек - авторитетный ученый в области уголовного права, специалист в области должностных преступлений, старший советник юстиции, преподаватель академии Генеральной прокуратуры РФ, работает в системе повышения квалификации судей (Российский государственный университет правосудия) и сотрудников Следственного комитета (Московская академия Следственного комитета РФ). Его вывод: в действиях Пушкарёва И.С. состав преступления отсутствует.

После этого заявления со стороны защиты государственные обвинители очень возмутились и пытались хоть как-то задеть нас и унизить, типа: позор адвокатам, которые не могут сформулировать свою позицию в обвинении и вынуждены прибегать к компетенции авторитетных людей. И здесь я, пожалуй, присоединюсь к словам одного из защитников: «позор передавать такие дела в суд»…»

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: прокурор  Востокцемент  иск  адвокат  Пушкарёв  суд 



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