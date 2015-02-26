Во Владивостоке студентка насмерть замерзла около кампуса ДВФУ

Тело студентки из Северной Кореи было обнаружено 24 февраляв районе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском во Владивостоке, сообщает газета "Золотой Рог". По предварительным данным, девушка погибла от переохлаждения.

По предварительной версии, сообщает "Интерфакс - Дальний Восток", студентка прогуливалась по льду бухты Аякс и провалилась в полынью, но смогла выбраться на берег, однако по пути в кампус потеряла сознание от переохлаждения и умерла.

В СУ СКР по Приморскому краю информацию о погибшей студентке подтверждают.

В случившемся разбираются сотрудники полиции.

В соцсетях сообщают, что погибшая училась на первом курсе Школы экономики и менеджмента ДВФУ.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.