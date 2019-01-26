Во Владивостоке огромное недостроенное здание признано крайне опасным

Вокруг заброшенной стройплощадки находятся жилые дома, офисы, детские учреждения

Представители Общероссийского народного фронта в Приморском крае обратятся в прокуратуру региона и администрацию краевого центра по поводу опасного недостроенного здания в центре Владивостока, которое создает угрозу общественной безопасности.

«Строящийся жилой многоквартирный дом в районе Партизанского проспекта, 52 законсервирован уже несколько лет, хотя «коробка» уже возведена. Дом был огорожен, и на его территорию не было доступа посторонних лиц. При проведении мониторинга долгостроев в регионе в 2018 г. наши активисты уже обращали внимание на эту проблемную высотку. Сейчас же выяснилось, что состояние территории стройки вообще стало создавать реальную угрозу жизни и здоровью граждан», – отметила сопредседатель регионального штаба Народного фронта Любовь Рязапова.

Как сообщили в региональном штабе ОНФ, активисты Народного фронта осмотрели строящийся объект и установили, что со стороны проспекта Красного знамени ограждение стройки из металлических листов разрушено на протяжении около 10 м, из-за чего на территорию может попасть любой желающий. Вокруг расположены офисные здания и жилые многоквартирные дома, а также объекты социальной инфраструктуры, прежде всего, один из ведомственных домов культуры, где работают детские кружки и секции, а также крупный спортивный зал. По свидетельствам местных жителей, они уже неоднократно замечали на стройке играющих детей, а также лиц без определенного места жительства. Сама территория возле строящегося здания представляет собой сплошную свалку строительного и бытового мусора, включая торчащие из земли арматурные прутья.

«Мы готовим мотивированное обращение в прокуратуру региона, а также обратимся в администрацию Владивостока. Безусловно, это форменное безобразие, когда стройка находится в таком ужасном состоянии, и на ее территории постоянно играют дети, находят приют различные асоциальные элементы. По счастью, пока серьезных происшествий там не случилось, и задача властей – как можно скорее навести порядок на данном объекте, как минимум обязав застройщика оперативно восстановить ограждение и прекратить доступ посторонних на стройку. Мы будем добиваться этого. Данный случай – повод для властей города и края задуматься о повышении внимания к строящимся объектам, раз уж в таком состоянии долгострои находятся прямо в центре Владивостока», – подчеркнула Рязапова