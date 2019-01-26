Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке огромное недостроенное здание признано крайне опасным
Вокруг заброшенной стройплощадки находятся жилые дома, офисы, детские учреждения
Представители Общероссийского народного фронта в Приморском крае обратятся в прокуратуру региона и администрацию краевого центра по поводу опасного недостроенного здания в центре Владивостока, которое создает угрозу общественной безопасности.
«Строящийся жилой многоквартирный дом в районе Партизанского проспекта, 52 законсервирован уже несколько лет, хотя «коробка» уже возведена. Дом был огорожен, и на его территорию не было доступа посторонних лиц. При проведении мониторинга долгостроев в регионе в 2018 г. наши активисты уже обращали внимание на эту проблемную высотку. Сейчас же выяснилось, что состояние территории стройки вообще стало создавать реальную угрозу жизни и здоровью граждан», – отметила сопредседатель регионального штаба Народного фронта Любовь Рязапова.
Как сообщили в региональном штабе ОНФ, активисты Народного фронта осмотрели строящийся объект и установили, что со стороны проспекта Красного знамени ограждение стройки из металлических листов разрушено на протяжении около 10 м, из-за чего на территорию может попасть любой желающий. Вокруг расположены офисные здания и жилые многоквартирные дома, а также объекты социальной инфраструктуры, прежде всего, один из ведомственных домов культуры, где работают детские кружки и секции, а также крупный спортивный зал. По свидетельствам местных жителей, они уже неоднократно замечали на стройке играющих детей, а также лиц без определенного места жительства. Сама территория возле строящегося здания представляет собой сплошную свалку строительного и бытового мусора, включая торчащие из земли арматурные прутья.
«Мы готовим мотивированное обращение в прокуратуру региона, а также обратимся в администрацию Владивостока. Безусловно, это форменное безобразие, когда стройка находится в таком ужасном состоянии, и на ее территории постоянно играют дети, находят приют различные асоциальные элементы. По счастью, пока серьезных происшествий там не случилось, и задача властей – как можно скорее навести порядок на данном объекте, как минимум обязав застройщика оперативно восстановить ограждение и прекратить доступ посторонних на стройку. Мы будем добиваться этого. Данный случай – повод для властей города и края задуматься о повышении внимания к строящимся объектам, раз уж в таком состоянии долгострои находятся прямо в центре Владивостока», – подчеркнула Рязапова
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке огромное недостроенное здание признано крайне опасным
- Во Владивостоке безнаказанно разворовывают госимущество
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Скандально известная стройка во Владивостоке завершилась, не начавшись
- Во Владивостоке совершено нападение на защитника Орлиной сопки
- Оболочка ванты моста на остров Русский во Владивостоке деформирована в пределах нормы - эксперты
- Похититель металла с Русского моста не работал ни в "Граните", ни в "Мостовике"
- Во Владивостоке накажут ответственного за инцидент на Полетаева,6
- Судебные приставы Владивостока наложили арест на строительный кран
Новости раздела
- Во Владивостоке огромное недостроенное здание признано крайне опасным
- Полиция устанавливает причины возгорания в подвале школы во Владивостоке
- Экс-мэру Владивостока позволят говорить
- Эвакуацию детей из школ Владивостока иначе как позором не назовешь
- Администрация Приморского края прокомментировала сообщения о заминированных зданиях
- Во Владивостоке безнаказанно разворовывают госимущество
- Пьяный житель Владивостока напал с пневматикой на подростков
- Родители сбитого на переходе чиновником ребенка опасаются, что виновник уйдет от ответственности
- В торговом порту Владивостока под краном погиб рабочий
- Целая тонна автозапчастей не прошла таможню
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сбербанк предлагает снимать в банкоматах наличные по-новому
- Эвакуацию детей из школ Владивостока иначе как позором не назовешь
- Новая схема развода приморцев на деньги
- Во Владивостоке безнаказанно разворовывают госимущество
- "Черные дыры" Снеговой Пади
- Бывшим дальневосточным губернаторам нашли "теплые местечки"
- Приморцы ринулись скупать машины в Японии
- До взлета доллара остались считанные дни
- "Тернейлес" наследил на 650 миллионов
- Криминальные авторитеты уже проводят уроки в приморских школах