При подготовке саммита АТЭС во Владивостоке украли всего 29 млн рублей

Следственный департамент МВД России завершил расследование дела о хищении средств, выделенных на подготовку саммита АТЭС, пишет 25 декабря «Коммерсантъ».

В обвинительном заключении, сообщает издание, указана сумма 29 миллионов рублей, в то время как на ранних этапах следствия обвиняемым инкриминировалось хищение 93 миллионов рублей. Изначально сумма хищений оценивалась в 178 миллионов. Чем обусловлено изменение оценки ущерба, причиненного обвиняемыми, не сообщается. По словам адвоката одного из обвиняемых, которые приводит «Коммерсантъ», «финансово-экономической экспертизы по делу проведено не было».

Обвиняемыми по делу проходят бывший замглавы Минрегионразвития Роман Панов, бывший руководитель Дальневосточной дирекции Минрегионразвития Олег Букалов, директор ГК «Контроль» Роман Барбашов, а также Алексей Кудрявцев, названный сообщником Барбашова. Они обвиняются в мошенничестве и покушении на мошенничество.

По версии следствия, Дальневосточная дирекция Минрегиона провела конкурс на инженерное и научно-техническое сопровождения строительства нескольких крупнейших объектов саммита и помогла ГК «Контроль» победить. Однако к этому моменту указанные в конкурсе объекты или уже были построены, или готовились к сдаче. Таким образом, «Контроль» получил вознаграждение, не выполнив работы. Полученные средства, считают следователи, были переведены на счета фирм-однодневок, обналичены и разделены между организаторами аферы.

В деле есть и второй эпизод, согласно которому обвиняемые собирались получить от группы СОГАЗ откаты за победу в конкурсе, касающемся добровольного страхования объектов саммита, однако по каким-то причинам не сумели это осуществить.

О возбуждении уголовного дела по факту хищения средств, выделенных на проведение саммита АТЭС стало известно 8 ноября 2012 году. Этой новости предшествовали обыски в офисах Дальневосточной дирекции Мингрегиона и в самом офисе министерства в Москве. Обвиняемые свою вину отрицают.

Саммит АТЭС прошел во с 2 по 9 сентября 2012 года во Владивостоке. На его подготовку было потрачено около 600 миллиардов рублей. В ноябре 2012 года Счетная палата объявила об обнаружении нарушений на 15 миллиардов рублей, пишет Lenta.Ru.

ZRPRESS.RU, Владивосток.