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Дорожные службы Владивостока приведены в полную готовность

25 Ноября 2017, 10:21 | Владивосток

Из-за ожидаемого снегопада водителей в субботу просят не выезжать на дороги

Единая дежурная диспетчерская служба администрации Владивостока сообщает со ссылкой на Примгидромет, сегодня, в субботу, 25 ноября, во второй половине дня в городе возможны осадки в виде снега. Они могут сопровождаться гололедными явлениями, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Дорожные службы уже сейчас находятся в состоянии повышенной готовности, сообщили в мэрии. Так, для обработки асфальтных покрытий в запасе достаточное количество пескосолевых и хлористых смесей, жидких химических реагентов. За качество предоставленных материалов несет ответственность муниципальное предприятие «Содержание городских территорий».

При подготовке к снегопаду администрация города создает штаб по ликвидации его последствий. Деятельность штаба направлена на разработку плана борьбы с погодными условиями, координацию специализированной техники и подготовку рабочих.

Если снежный прогноз оправдается, то водителям не следует выезжать на дороги без крайней необходимости, тем более в выходной день. Пробки и припаркованные на обочинах машины затрудняют оперативную уборку дорог, а гололед повышает риск ДТП. Тем, кому переждать снегопад не представится возможным, следует быть особенно бдительными и осторожными. В условиях непогоды автолюбителям настоятельно рекомендуется  максимально снижать скоростной режим, а дистанцию до впереди идущей машины или пешеходного перехода напротив благоразумно увеличивать.

Фото РИА PrimaMedia.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: автомобиль  дпс  асфальт  камера  видео  права  скорость  снегопад  спецтехника  ГИБДД  ПДД  инспектор  фиксация  неровность  автошкола  превышение  стихия 



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