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Чиновник, подозреваемый в хищениях на стройке Приморского океанариума, этапирован в Москву

25 Ноября 2014, 11:51 | Владивосток

Андрей Поплавский уже в "Матросской тишине"

Директор ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе" Андрей ПОПЛАВСКИЙ, фигурант уголовного дела о хищениях при строительстве Приморского океанариума, из Владивостока этапирован в Москву,

По словам адвоката Поплавского, чиновник не поступал в СИЗО-1 во Владивостоке, а прямиком из больницы в спецавтомобиле был доставлен в аэропорт, затем авиарейсом в Москву.

Защита Андрея Поплавского уже обжаловала решение Ленинского суда Владивостока о заключении его под стражу.

Выездные судебные заседания по избранию меры пресечения проходили в больнице, врачи поставили Андрею Поплавскому диагноз "кардиоцеребральный криз".

Следственное управление СКР по Приморскому краю расследует уголовное дело в отношении Андрея Поплавского, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, чиновник похитил более 40 млн рублей, выделенных на строительство научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" путем искусственного завышения объема выполненных работ.

Параллельно Басманный суд Москвы санкционировал арест до 13 января гендиректора Научно-производственного объединения "Мостовик" Олега ШИШОВА в рамках дела о хищении почти 2 млрд рублей при строительстве океанариума.

Следствие полагает, что деньги, в хищении которых подозревается Шишов, были перечислены подрядным организациям, которые не имели возможности осуществить оплаченные работы по строительству океанариума.

Согласно материалам дела, 17 марта 2010 года Олег Шишов и Андрей Поплавский "вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств". Следователи полагают, что Поплавский указал субподрядчиков, которым были перечислены деньги, "зная, что компании не имеют производственных мощностей для выполнения работ", впоследствии эти компании закрылись.

В свою очередь Олег Шишов заявил, что на работы по строительству океанариума было потрачено 17,7 млрд рублей, тогда как государство профинансировало только 15,8 млрд рублей. Остальные деньги, почти 2 млрд рублей, были привлечены с помощью кредитов, заявил гендиректор "Мостовика".

"Мостовик" приступил к строительству Приморского океанариума во Владивостоке по заказу ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе управления делами президента РФ" в мае 2010 года. Согласно контракту, "Мостовику" надлежало построить комплекс, который включал в себя два основных корпуса - адаптационный, где животные и рыбы будут привыкать к новым условиям, и главный, в котором пройдут представления для посетителей. Приморский океанариум являлся одним из объектов подготовки к саммиту АТЭС во Владивостоке в 2012 году, он разместился на острове Русский. В настоящее время объект находится в стадии строительства и еще не введен в эксплуатацию.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: океанариум  арест 



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