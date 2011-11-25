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Сотрудник полиции, избивший администратора сауны, заключен под стражу

25 Ноября 2011, 15:39 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября, ZRPRESS. Начальник оперативно-розыскной части уголовного розыска Владивостокского линейного управления МВД РФ на транспорте обвиняется в превышении должностных полномочий.

Дальневосточным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России продолжается расследование уголовного дела в отношении начальника оперативно-розыскной части уголовного розыска Владивостокского линейного управления МВД РФ на транспорте.

Как установлено следствием, в конце октября 2011 года у начальника оперативно-розыскной части во время посещения сауны исчезла крупная сумма денег.

Подозревая в причастности к краже женщину-администратора сауны, в ноябре 2011 года майор полиции решил провести самостоятельное расследование.

Превышая должностные полномочия, офицер доставил подозреваемую им в краже женщину в служебный кабинет, где потребовал вернуть ему якобы похищенные деньги. Подкрепляя свои требования, полицейский жестоко избил женщину: нанес сильный удар рукой по лицу и телу, а когда потерпевшая упала, удар ногой также по лицу.

Указанными действиями женщине были причинены множественные телесные повреждения в виде кровоподтеков в области лица, передней поверхности грудной клетки слева, левого предплечья, правого лучезапястного сустава, левой кисти, правой голени.

В кабинете потерпевшая незаконно удерживалась в течение четырех часов.

Затем она была вынуждена передать сотруднику полиции 250 тысяч рублей.

Впоследствии женщина обратилась в правоохранительные органы, где сообщила, что была избита сотрудником полиции.

Майору полиции предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).

Судом по ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд согласился с доводами следственного органа, что, находясь на свободе, сотрудник полиции может воспрепятствовать производству по уголовному делу и оказать давление как на потерпевшую, так и свидетелей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщает официальный представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР Наталья Салкина.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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