Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сотрудник полиции, избивший администратора сауны, заключен под стражу
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября, ZRPRESS. Начальник оперативно-розыскной части уголовного розыска Владивостокского линейного управления МВД РФ на транспорте обвиняется в превышении должностных полномочий.
Дальневосточным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России продолжается расследование уголовного дела в отношении начальника оперативно-розыскной части уголовного розыска Владивостокского линейного управления МВД РФ на транспорте.
Как установлено следствием, в конце октября 2011 года у начальника оперативно-розыскной части во время посещения сауны исчезла крупная сумма денег.
Подозревая в причастности к краже женщину-администратора сауны, в ноябре 2011 года майор полиции решил провести самостоятельное расследование.
Превышая должностные полномочия, офицер доставил подозреваемую им в краже женщину в служебный кабинет, где потребовал вернуть ему якобы похищенные деньги. Подкрепляя свои требования, полицейский жестоко избил женщину: нанес сильный удар рукой по лицу и телу, а когда потерпевшая упала, удар ногой также по лицу.
Указанными действиями женщине были причинены множественные телесные повреждения в виде кровоподтеков в области лица, передней поверхности грудной клетки слева, левого предплечья, правого лучезапястного сустава, левой кисти, правой голени.
В кабинете потерпевшая незаконно удерживалась в течение четырех часов.
Затем она была вынуждена передать сотруднику полиции 250 тысяч рублей.
Впоследствии женщина обратилась в правоохранительные органы, где сообщила, что была избита сотрудником полиции.
Майору полиции предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).
Судом по ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Суд согласился с доводами следственного органа, что, находясь на свободе, сотрудник полиции может воспрепятствовать производству по уголовному делу и оказать давление как на потерпевшую, так и свидетелей.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщает официальный представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР Наталья Салкина.
Новости тематики
- Житель Владивостока выращивал коноплю на острове Русский
- Во Владивостоке суд рассмотрит дело о поджоге популярного супермаркета
- Экс-мэр Владивостока рассказал, как всё было на самом деле
- Экс-мэр Владивостока увидел на суде знакомые лица
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Представителю обвинения на заседании суда пришлось долго хвалить Игоря Пушкарёва
- Во Владивостоке главбуха филиала Почты России осудили за хищение 33 миллионов рублей
- В "Мерседесе", который хозяин собрался отправлять в Южную Корею, нашли кое-что уникальное
- Владивостокские таможенники задержали большую партию мыльных пузырей
- Футболки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 задержали владивостокские таможенники
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Житель Владивостока выращивал коноплю на острове Русский
- Во Владивостоке суд рассмотрит дело о поджоге популярного супермаркета
- Экс-мэр Владивостока рассказал, как всё было на самом деле
- Экс-мэр Владивостока увидел на суде знакомые лица
- Митинг во Владивостоке собрал 300 человек, включая китайских туристов
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Представителю обвинения на заседании суда пришлось долго хвалить Игоря Пушкарёва
- Во Владивостоке главбуха филиала Почты России осудили за хищение 33 миллионов рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"