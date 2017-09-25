В океанариуме на остове Русском погибла белуха

Информация о ее гибели появилась в СМИ 24 сентября, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В Приморском крае проводится доследственная проверка по факту гибели белухи в океанариуме. На месте происшествия работают следователи, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники океанариума, устанавливаются обстоятельства гибели млекопитающего, сообщили в пресс-службе СКР по Приморскому краю.

По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в воскресенье, 24 сентября 2017 года в СМИ появилось сообщение о гибели белухи, которая находилась в вольере на базе исследования морских млекопитающих и принадлежала научно-образовательному комплексу «Приморской океанариум» ДВО РАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.