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В океанариуме на остове Русском погибла белуха
Информация о ее гибели появилась в СМИ 24 сентября, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В Приморском крае проводится доследственная проверка по факту гибели белухи в океанариуме. На месте происшествия работают следователи, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники океанариума, устанавливаются обстоятельства гибели млекопитающего, сообщили в пресс-службе СКР по Приморскому краю.
По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
Напомним, что в воскресенье, 24 сентября 2017 года в СМИ появилось сообщение о гибели белухи, которая находилась в вольере на базе исследования морских млекопитающих и принадлежала научно-образовательному комплексу «Приморской океанариум» ДВО РАН.
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