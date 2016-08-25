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Бывший глава УФМС по Приморью получил реальный срок за взятки
Советский районный суд Владивостока вынес приговор бывшему начальнику УФМС РФ по Приморью Александру МУХИНУ, практиковавшему получение взяток за «ускоренную» выдачу загранпаспортов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Бывший чиновник Мухин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием этого срока в колонии строгого режима.
Также бывший паспортист оштрафован на 3 млн 570 тыс. рублей и лишен права занимать должности на госслужбе в течение трех лет.
По данным следствия, в 2011 году, когда подсудимый возглавлял краевое управления ФМС, он неоднократно получал взятки в виде денег за «ускоренное» оформление загранпаспорта.
Доказано, что г-н Мухин в общей сложности незаконно получил 357 тыс. рублей за оформление в сокращенные сроки документов для более 80 лиц.
Деньги ему передавали трое сообщников, которые формировали «клиентскую базу». Всех троих суд ранее признал виновными в даче взятки в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору (пункты «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), и осудил к условному лишению свободы.
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