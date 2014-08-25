www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Ливень повредил асфальт на Золотом мосту во Владивостоке

25 Августа 2014, 17:06 | Владивосток

Специалисты компании ЗАО «ТМК» начали восстановление дорожного полотна на Золотом мосту.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства края, рабочим предстоит оперативно устранить повреждения, образовавшиеся после мощного ливня, бушевавшего в минувшую пятницу.

Также, по словам представителей ТМК, специалисты компании проведут анализ состояния системы гидроизоляции мостового перехода.

Для ремонта используется качественный асфальт, производящийся краевым предприятием «Примавтодор». Ранее для проведения аналогичных работ использовался асфальт другой компании, и он не выдержал удара стихии.

Газета "Золотой Рог", Владивосток,  ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор:
Теги: Золотой мост  ливень  асфальт  дождь 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • victor 123419:44, 25.08.2014#

    Надо. чтобы ливень шел почаще, для проверки покрытия дорог. Покрытие смыло не в одном месте. Кто нибудь ответил, за такую залипуху, или с нас дважды сдерут

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru