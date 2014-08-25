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Ливень повредил асфальт на Золотом мосту во Владивостоке
25 Августа 2014, 17:06 | Владивосток
Специалисты компании ЗАО «ТМК» начали восстановление дорожного полотна на Золотом мосту.
Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства края, рабочим предстоит оперативно устранить повреждения, образовавшиеся после мощного ливня, бушевавшего в минувшую пятницу.
Также, по словам представителей ТМК, специалисты компании проведут анализ состояния системы гидроизоляции мостового перехода.
Для ремонта используется качественный асфальт, производящийся краевым предприятием «Примавтодор». Ранее для проведения аналогичных работ использовался асфальт другой компании, и он не выдержал удара стихии.
Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Теги: Золотой мост ливень асфальт дождь
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Надо. чтобы ливень шел почаще, для проверки покрытия дорог. Покрытие смыло не в одном месте. Кто нибудь ответил, за такую залипуху, или с нас дважды сдерут