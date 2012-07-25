Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке сотрудники ГАИ задержали нетрезвого любителя быстрой езды
ВЛАДИВОСТОК, 25 июля, ZRPRESS. 24 июля в третьем часу ночи дежурный инспектор ГИБДД по г. Владивостоку по радиостанции сообщил всем нарядам о том, что со стороны г. Уссурийска в краевой центр на большой скорости движется автомашина «Хонда» HRV красного цвета, создавая помехи другим машинам и угрозу безопасности дорожного движения.
В эфире прозвучала тревожная информация: водитель иномарки проигнорировал требования инспекторов ДПС об остановке на двух контрольных пунктах ГИБДД: в районе поселка Угловое и на Ботаническом саде. Инспектор сообщил, что в салоне иномарки находятся молодые люди, поэтому сотрудники ГИБДД не стали применять радикальных методов остановки нарушителей правил дорожного движения.
На улице Постышева в краевом центре экипаж ДПС ГИБДД г. Владивостока, увидев несшуюся на огромной скорости автомашину, также попытался её остановить, однако водитель красной Хонды на требования инспекторов не отреагировал, после чего наряд принял решение о преследовании.
В районе Инструментального завода «Хонде» удалось на время скрыться из поля зрения сотрудников ГАИ. Наряды ДПС тщательно «прочесали» город. Автомашина правонарушителей была обнаружена в районе гаражно-строительного кооператива на мысе Кунгасный. В припаркованной у гаража иномарки находились двое молодых парней, демонстративно распивающих пиво.
Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, однако от медицинского освидетельствования отказался, за что и был оформлен по ст. 12.26 ч.1 КоАП РФ (отказ от мед. освидетельствования).
Молодому водителю, жителю г. Уссурийска, студенту одного из вузов края, за нарушение скоростного режима и «пьяную» езду грозит лишение водительского удостоверения. Срок лишения определит в дальнейшем суд. За отказ подчиниться законному требованию сотрудников полиции об остановке транспортного средства злостный нарушитель правил дорожного движения будет привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Дорожные службы Владивостока приведены в полную готовность
- За сутки снегопад во Владивостоке спровоцировал 274 ДТП
- Авария с участием четырех машин сковала Владивосток
- Во Владивостоке трассу Седанка – Патрокл оставили без освещения
- Во Владивостоке лихач чуть не сбил на "зебре" полковника полиции
- Виадук на трассе "Седанка-Патрокл" восстановят в течение суток
- Выезд с Русского моста во Владивостоке заблокировало ДТП
- Супертайфун "Санба" спровоцировал во Владивостоке еще два оползня
- В районе трассы Седанка - Патрокл во Владивостоке произошло обрушение
- Экс-начальнику приморской ГИБДД подтвердили условный срок наказания
Новости раздела
- Дебошир-футболист Мамаев попал к судье, который занимается делом экс-мэра Владивостока
- Неработающие светофоры стали причиной автомобильного коллапса во Владивостоке
- В суд начали вызывать родных экс-мэра Владивостока
- "Я знаю, что асфальт был не из Москвы"
- "Улицы Дальнего Востока" выгорели дотла
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...
- Экс-мэра Владивостока возмутила клетка в суде
- Экс-мэр Владивостока сообщил важную новость для всех, кто находится за решеткой
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
- В Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах
- Политика Кожемяко – не обращать внимания на политику