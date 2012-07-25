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Во Владивостоке сотрудники ГАИ задержали нетрезвого любителя быстрой езды

25 Июля 2012, 23:27 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 25 июля, ZRPRESS. 24 июля в третьем часу ночи дежурный инспектор ГИБДД по г. Владивостоку по радиостанции сообщил всем нарядам о том, что со стороны г. Уссурийска в краевой центр на большой скорости движется автомашина «Хонда» HRV красного цвета, создавая помехи другим машинам и угрозу безопасности дорожного движения.

В эфире прозвучала тревожная информация: водитель иномарки проигнорировал требования инспекторов ДПС об остановке на двух контрольных пунктах ГИБДД: в районе поселка Угловое и на Ботаническом саде. Инспектор сообщил, что в салоне иномарки находятся молодые люди, поэтому сотрудники ГИБДД не стали применять радикальных методов остановки нарушителей правил дорожного движения.

На улице Постышева в краевом центре экипаж ДПС ГИБДД г. Владивостока, увидев несшуюся на огромной скорости автомашину, также попытался её остановить, однако водитель красной Хонды на требования инспекторов не отреагировал, после чего наряд принял решение о преследовании.

В районе Инструментального завода «Хонде» удалось на время скрыться из поля зрения сотрудников ГАИ. Наряды ДПС тщательно «прочесали» город. Автомашина правонарушителей была обнаружена в районе гаражно-строительного кооператива на мысе Кунгасный. В припаркованной у гаража иномарки находились двое молодых парней, демонстративно распивающих пиво.

Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, однако от медицинского освидетельствования отказался, за что и был оформлен по ст. 12.26 ч.1 КоАП РФ (отказ от мед. освидетельствования).

Молодому водителю, жителю г. Уссурийска, студенту одного из вузов края, за нарушение скоростного режима и «пьяную» езду грозит лишение водительского удостоверения. Срок лишения определит в дальнейшем суд. За отказ подчиниться законному требованию сотрудников полиции об остановке транспортного средства злостный нарушитель правил дорожного движения будет привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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