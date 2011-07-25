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Спор за пляжное место
На днях кровавая разборка в стиле лихих 90-х разыгралась в районе Токаревской кошки. Случайные очевидцы приходили в ужас, наблюдая эту картину: группа крепких мужчин размахивает руками, дерется, слышны женские вопли, под висящей многотонной балкой лежит мужчина, и изредка раздаются выстрелы, сообщает сайт ПТР.
И это на самом деле вовсе не «стрелка», а всего лишь имущественный спор. Александр ПЯТЫХ уже 10 лет является владельцем нескольких построек (но не земли) на клочке земли около моря. Несколько дней назад на его участке объявилась женщина с документами в руках. «Земля моя, - заявила она. - Причем уже с 2003 года, так что мы ее огораживаем, а вы выметайтесь».
Мужчина предложил урегулировать дело в судебном порядке. Но через несколько дней подъехала строительная техника, а с ней - несколько сотрудников различных частных охранных предприятий. Строители попытались выгрузить бетонные блоки, чтобы оградить «свою» территорию. Александр Пятых прыгнул под блок, не давая продолжить начатое. Милиционеры предпочли воздержаться от вмешательства: ведь в делах, касающихся земли и собственности, черт ногу сломит… В итоге сотрудницу Пятых с сотрясением мозга увезли в больницу.
К сожалению, подобные вопросы в судебном порядке решаются годами, люди порой столько ждать не могут и идут на крайние меры.
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