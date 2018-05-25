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Игорь Пушкарев: "Процесс всё больше напоминает инквизицию"
Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев опубликовал новый пост у себя на страничке в соцсети
Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарев опубликовал пост у себя на страничке в социальной сети, в котором поведал, о «новациях» в судопроизводстве, связанном с рассмотрение его дела, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Процесс идёт. На прошлом заседании обвинение выступило с ходатайством об оглашении показаний ряда свидетелей. То есть, было предложено провести суд без реального допроса свидетелей. В принципе, это укладывается в канву нашего дела - надуманные обвинения, незаконный арест, перенос суда за 10 тысяч км. от Владивостока. Теперь предлагают рассмотреть дело без допроса свидетелей. Осталось без нашего участия нас приговорить.
Мы настаиваем на заслушивании свидетелей, а не их показаний. Но это ещё не значит, что в следующем заседании примут участие свидетели.
Ещё из новелл гособвинителя: защита теперь имеет право озвучивать свои замечания не во время зачитывания документов дела обвинением, а в начале каждого последующего заседания.
По мнению обвинения, это ускорит процесс. С лёгкой руки судьи такое процессуальное неравноправие было утверждено. И по факту мы получаем вот что: обвинение зачитывает НАЗВАНИЕ документа, которое представляет как доказательство. Но ведь название документа само по себе не является сведениями и не доказывает вину! Защита пытается возразить, но судья запрещает, ссылаясь на новые, утверждённые им правила. Или предлагает нам заявить ходатайство. Которое он же своим правом может отменить (по нашему опыту), ссылаясь на то, что обвинение уже исследовало документ.
Короче, процесс идёт, но уже не состязательный, а более похожий на инквизиционный».
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