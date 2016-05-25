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Выезд из Владивостока блокирован перевернувшимся большегрузом (ФОТО)

25 Мая 2016, 14:21 | Владивосток

Сегодня, 25 мая, в пригороде Владивостока, в районе станции Седанка перевернулся большегруз. Как сообщил корреспондент «Золотого Рога» с места события, из-за этого образовался многокилометровый затор  в направлении из города.

Как передает корреспондент «ЗР», водитель Renault двигался по трассе Патрокл-Седанка, при съезде на дорогу, ведущую в сторону Санаторной, контейнер, стоявший на прицепе, начал крениться, и завалился вместе с автомобилем на левый бок.

Рефрижератор перекрыл полторы полосы движения из города, в результате чего образовался затор от «Зари» до «Седанки».

Чтобы поднять длинномер, на место аварии прибыл многотонный эвакуатор.  Автомобиль подняли, однако контейнер поднять не получилось.

Как сообщает корреспондент «ЗР» с места события, уже порвался третий трос. Так что теперь когда и как дорогу освободят для проезда не известно.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото «ЗР». 

Автор:
Теги: авария  ДТП 



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Комментарии

  • Алекс14:58, 25.05.2016#

    Хочется сказать огромное спасибо проектировщику с'езда с об'ездной трассы на федеральную. Наверное даже первоклассник сделает его пологим, а не под 90 градусов!!!

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