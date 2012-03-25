Во Владивостоке задержаны члены преступной группы автограбителей

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта, ZRPRESS. В конце февраля в отдел полиции Владивостока с сообщением о преступлении обратился молодой человек. Со слов заявителя, на улице Окатовая пятеро молодых людей открыто похитили у него автомобиль марки Тойота Краун, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых был установлен круг лиц, причастных к совершению преступления.

В настоящее время все подозреваемые (в возрасте от 21 до 32 лет) задержаны.

В отношении них проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление их возможной причастности к совершению аналогичных преступлений. Не исключено, что в ходе следствия список автотранспорта, похищенного у жителей Приморья, существенно пополнится.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. За совершение данного преступления Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с крупным штрафом.

Пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю.