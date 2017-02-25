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Весна внесет ясность в "дело Пушкарева"
Басманный суд Москвы в очередной раз продлил срок содержания под стражей мэру Владивостока Игорю ПУШКАРЕВУ – до 30 мая 2017 года. Таким образом, нынешний градоначальник проведет в СИЗО больше времени, чем его предшественник Владимир НИКОЛАЕВ, у которого путь от задержания до приговора занял 9,5 месяцев.
Ранее суд продлил сроки содержания под стражей до 30 мая двум другим фигурантам «дела Пушкарева» - брату опального мэра и генеральному директору ООО «Востокцемент» Андрею ПУШКАРЕВУ и бывшему директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею ЛУШНИКОВУ. На сей раз представители следствия в ходе судебных заседаний дали понять, что до истечения данного срока намерены завершить расследование дал и предъявить его фигурантам обвинения в окончательной редакции.
Добавим, что согласно ст. 109 Уголовно-процессуального кодекса РФ продление срока содержания под стражей на период свыше 12 месяцев возможно лишь в исключительных случаях, причем для такого решения необходимо согласие Генпрокурора РФ или его заместителя. Однако УПК предусматривает возможность продления срока содержания под стражей сверх установленных ч.2 и 3 ст. 109 предельных сроков – до момента завершения ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами оконченного расследования уголовного дела и направления прокурором уголовного дела в суд.
Тем временем в марте в Арбитражном суде ДФО должно состояться рассмотрение кассационных жалоб Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю и краевой прокуратуры по делу о расследовании УФАС в отношении «Востокцемента». Ранее арбитражные суды нижестоящих инстанций усомнились в выводах антимонопольного органа, на которых сегодня строится обвинение в отношении Игоря и Андрей Пушкаревых, а также Андрея Лушникова.
Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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