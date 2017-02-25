www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.48 р. 100 JPY: 50.72 р.
EUR: 60.45 р. 10 CNY: 83.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Весна внесет ясность в "дело Пушкарева"

25 Февраля 2017, 12:21 | Владивосток

Басманный суд Москвы в очередной раз продлил срок содержания под стражей мэру Владивостока Игорю ПУШКАРЕВУ – до 30 мая 2017 года. Таким образом, нынешний градоначальник проведет в СИЗО больше времени, чем его предшественник Владимир НИКОЛАЕВ, у которого путь от задержания до приговора занял 9,5 месяцев.

Ранее суд продлил сроки содержания под стражей до 30 мая двум другим фигурантам «дела Пушкарева» - брату опального мэра и генеральному директору ООО «Востокцемент» Андрею ПУШКАРЕВУ и бывшему директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею ЛУШНИКОВУ.  На сей раз представители следствия в ходе судебных заседаний дали понять, что до истечения данного срока намерены завершить расследование дал и предъявить его фигурантам обвинения в окончательной редакции.

Добавим, что согласно ст. 109 Уголовно-процессуального кодекса РФ продление срока содержания под стражей на период свыше 12 месяцев возможно лишь в исключительных случаях, причем для такого решения необходимо согласие Генпрокурора РФ или его заместителя. Однако УПК предусматривает возможность продления срока содержания под стражей сверх установленных ч.2 и 3 ст. 109 предельных сроков – до момента завершения ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами оконченного расследования уголовного дела и направления прокурором уголовного дела в суд.

Тем временем в марте в Арбитражном суде ДФО должно состояться рассмотрение кассационных жалоб Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю и краевой прокуратуры по делу о расследовании УФАС в отношении «Востокцемента». Ранее арбитражные суды нижестоящих инстанций усомнились в выводах антимонопольного органа, на которых сегодня строится обвинение в отношении Игоря и Андрей Пушкаревых, а также Андрея Лушникова.

Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: дело  статья  мэр  УК  СИЗО  Пушкарёв 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru