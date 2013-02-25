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Подозреваемые в похищении владивостокского депутата Дмитрия Сулеева были задержаны, а не пришли с повинной
В ряде СМИ распространена недостоверная информация. Сведения о том, что подозреваемые в похищении с целью выкупа депутата городской думы Владивостока Дмитрия Сулеева явились в полицию с повинной, не соответствуют действительности.
На самом деле, 3 декабря 2012 года в полицию с заявлением о безвестном исчезновении Сулеева заявили его родственники. Полицией УМВД России по г. Владивосток (Фрунзенский район) по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (Вымогательство).
Как сообщила официальный представитель полиции УМВД России по Приморскому краю Евгения Соковишина, в ходе оперативных мероприятий сотрудники спецподразделения по раскрытию преступлений против личности управления уголовного розыска краевой полиции установили личности троих вымогателей и задержали их с поличным при подготовке к совершению очередного преступления в отношении жителя Владивостока, имя которого по понятным причинам не разглашается. Известно, что очередное преступление группа планировала тщательно: они отслеживали все передвижения своей жертвы, им были известны адреса, где жил и бывал приморец, вплоть до его излюбленных мест отдыха.
Задержанные – неоднократно судимые жители Приморского края. Старшему участнику группы – 40 лет, самому младшему, проживающему в Спасске-Дальнем, 28. На протяжении долгого времени подозреваемые официально занимались строительным бизнесом.
В настоящее время решается вопрос об аресте задержанных. Оперативными сотрудниками выявляются дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемых и возможные соучастники.
Пострадавший обещал денежное вознаграждение любому гражданину, который окажет содействие в задержании преступников. Полиция УМВД России по Приморскому краю официально заявляет, что денежное вознаграждение от частных лиц за свою профессиональную деятельность не принимает. Никаких договоренностей с потерпевшим, либо его представителями не заключалось. Преступление было раскрыто исключительно силами сотрудников уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю, сообщили «ЗР» в пресс-службе ведомства.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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