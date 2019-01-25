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Полиция устанавливает причины возгорания в подвале школы во Владивостоке

25 Января 2019, 13:49 | Владивосток

На улице Сахалинской во Владивостоке в школе произошло возгорание, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе Управления МВД России по Приморскому краю.  Информация о пожаре поступила на пульт пожарно-спасательной службы 24 января 2019 года в 13:01. Уже через семь минут на место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению. Наблюдалось сильное задымление внутри подвального помещения. В подвале школы горел хозяйственный хлам.

Отмечается, что всех людей, находящихся в здании школы, оперативно эвакуировали.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и следственно-оперативная группа отдела полиции.

Возгорание было локализовано, пострадавших среди учащихся и сотрудников учебного заведения нет.

Установлено, что возгорание произошло в подсобном помещении на площади 20 квадратных метров, расположенном в цокольном этаже школы.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия. Опрашиваются учащиеся и персонал учреждения. Рассматриваются различные версии причин возгорания,  в том  числе, и детская шалость.

По факту возгорания в образовательном учреждении прокуратура Первомайского района г. Владивостока организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой будет дана оценка, в том числе обеспечению безопасной эвакуации людей, сообщает ведомство. Напомним, на видео, снятых очевидцами и детьми, находившимися в школе, очевидно, что пожарные выходы были заблокированы, многие дети надышались дыма, поскольку не смогли оперативно выбраться из горящего здания.

К настоящему времени надзорным ведомством уже установлен ряд нарушений в указанной сфере. В частности, не был обеспечен свободный доступ к эвакуационному выходу, зафиксировано складирование бытовых предметов в помещении, где произошло возгорание.  

Надзорные мероприятия продолжаются, по итогам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Фото УМЧС по ПК.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: школа  эвакуация  ЧС  происшествие  дети  владивосток  возгорание 



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