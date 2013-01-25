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Во Владивостоке исключено из оборота 145 тонн просроченной горбуши
Во Владивостоке прокуратурой города и Россельхознадзором обнаружено 145 тонн просроченной более месяца назад рыбопродукции. Продукция исключена из оборота.
В ходе проведения мероприятия по выявлению и пресечению случаев хранения и оборота просроченной рыбной продукции, сотрудниками прокуратуры города Владивостока и Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в трёх морозильных камерах, принадлежащих ООО «Дальрыбпорт» (Первомайский район г. Владивостока) обнаружено хранение рыбопродукции, не отвечающей требованиям ветеринарного законодательства, а также нормам о качестве и безопасности.
Так, проверяющие обнаружили 145,3 тонн нерестовой горбуши, срок хранения которой истёк в начале декабря прошлого года. Продукция принадлежит одной из приморских коммерческих фирм, осуществляющих оптовую реализацию рыбо- и морепродукции.
В настоящее время, в соответствии с вынесенным Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области предписанием, вся потенциально опасная пищевая продукция исключена из оборота и помещена на изолированное хранение. Материалы проверки направлены в прокуратуру города Владивостока для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении, сообщила газете "Золотой Рог" пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
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