Повреждения водовода во Владивостоке были устранены без остановки водоснабжения

ПРИМОРЬЕ, 25 января, ZRPRESS. Для ликвидации аварии на магистральном водоводе не потребовалось отключать воду потребителям. Характер повреждений позволил проводить работы под давлением.

Специалисты производственного подразделения аварийно-восстановительных работ в короткие сроки устранили аварию.

Причина аварии – неизвестные пока строители. Вероятно, они планировали установить забор, для чего вели буровые работы, в ходе которых и пострадал водовод. КГУП «Приморский водоканал» будет обращаться в правоохранительные органы, чтобы виновник был найден и понёс ответственность.

Сотрудникам «Примводоканала» пришлось работать на сильном морозе, а вытекающая из трубы вода застывала на инструментах и техники. Тем не менее на ликвидацию аварии потребовалось времени меньше, чем предусмотрено нормативом.

Если бы повреждения трубы оказались более серьёзными, половина горожан остались бы без холодной воды на время проведения ремонта.

«Золотой Рог».