В газопроводе «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» строители "забыли" мусор

Виктор ИШАЕВ подписал распоряжение о проверке технического состояния магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток».

Как сообщили «ЗР» в полпредстве Президента РФ, это напрямую связано с возгоранием на газопроводе вблизи села Капитоновка, произошедшем 11 января.

По предварительной оценке специалистов, нарушение нормальной работы газопровода произошло из-за гидрантной пробки в трубе, при ликвидации которой и случился перманентный «хлопок». И каково же было изумление бригады техпомощи Хабаровского ООО «Газпром Трансгаз Томск», когда она обнаружила в трубе строительный мусор. Напомним, по этой трубе идет газ к ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1 Владивостока. Может, строители "забыли" мусор и в окрестностях нашего города?

Полпред призвал Ростехнадзор провести проверку всего магистрального газопровода. Техногенных ЧП нам уже хватит.

Евгений ИТАРОВ, «Золотой Рог».