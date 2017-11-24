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У берегов Приморья горит судно, груженое японскими автомобилями
24 Ноября 2017, 11:56 | Владивосток
Экипаж подал сигнал SOS и ждет помощи, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В Японском море в 200 милях от берега загорелся двигатель на пароходе «Иман», компании «Индертон».
Как стало известно редакции, на борту находятся груз - японские бэушные автомобили. Экипаж подал сигнал SOS. Высота волн в квадрате достигает 3,5 метра.
Внимание! Читатели из Находки попросили редакцию уточнить, что речь в данном случае идет не о судне "Иман", так называемом "оранжевом", которое фрактует компания "ДВ моторс". Этот тезка горящего "Имана" в полном порядке и в данное время находится в порту Находка.
Юрий НУРМУХАМЕТОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Теги: пожар пароход судно владивосток
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Юрий Нурмухамедов, это на узбегском суда фрактуются, а на русском-фрахтуются от слова фрахт.