У берегов Приморья горит судно, груженое японскими автомобилями

Экипаж подал сигнал SOS и ждет помощи, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В Японском море в 200 милях от берега загорелся двигатель на пароходе «Иман», компании «Индертон».

Как стало известно редакции, на борту находятся груз - японские бэушные автомобили. Экипаж подал сигнал SOS. Высота волн в квадрате достигает 3,5 метра.

Внимание! Читатели из Находки попросили редакцию уточнить, что речь в данном случае идет не о судне "Иман", так называемом "оранжевом", которое фрактует компания "ДВ моторс". Этот тезка горящего "Имана" в полном порядке и в данное время находится в порту Находка.

Юрий НУРМУХАМЕТОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.