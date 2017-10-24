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Во Владивостоке бухгалтера компании обвиняют в присвоении крупной суммы денег
Фигурантка, по версии следствия, перечислила на счет своей компании более 1,2 млн рублей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Прокуратурой города Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении гр-ки К., которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, присвоение. По версии следствия, преступление совершено в период, когда фигурантка замещала должность главного бухгалтера в ООО «ЛОТС», сообщили в надзорном ведомстве.
«Воспользовавшись служебным положением, позволявшим ей возможность самостоятельно осуществлять проведение платежей, главный бухгалтер в течение 2016 года перечисляла на расчетный счет подконтрольной ей компании денежные средства, принадлежавшие ООО «ЛОТС», которые в дальнейшем присваивала себе. В результате ей удалось похитить 1 млн 127 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре города.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Первореченский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу. В ходе предварительного расследования на имущество обвиняемой, в том числе находившийся в пользовании автомобиль и личные расчетные счета, наложен арест.
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