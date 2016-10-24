"Боинг", летевший из Владивостока в Пхукет, совершил вынужденную посадку во Вьетнаме

В полете возникли проблемы со здоровьем у пассажирки

«Боинг-757», выполнявший чартерный рейс из Владивостока в Пхукет (Таиланд), вынужденно сел во Вьетнаме из-за сердечного приступа у одной из пассажирок.

Командир экипажа лайнера, находясь над Вьетнамом, сообщил о том, что у одной из пассажирок плохо с сердцем, и запросил вынужденную посадку. Диспетчеры разрешили лайнеру приземлиться в Ханое. После приземления на борт самолета поднялись парамедики, которые госпитализировали женщину.

После осмотра и дозаправки лайнер продолжил полет. На Пхукете он приземлился в 12.25 по Владитвостоку (05.25 по Москве).

Газета «Золотой Рог», Владивосток