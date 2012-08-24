Во Владивостоке прокуратура наказала налоговиков

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа, ZRPRESS. По инициативе прокурора должностные лица инспекции Федеральной налоговой службы России по Первомайскому району Владивостока привлечены к ответственности за нарушения законодательства о государственной службе и противодействии коррупции.

Прокуратурой Первомайского района проведена проверка исполнения государственными гражданскими служащими ИФНС России по Первомайскому району г. Владивостока обязанности по предоставлению сведений о доходах, имуществе и иных обязательствах имущественного характера за 2011 год.

При изучении личных дел государственных гражданских служащих инспекции выявлены нарушения требований законодательства при предоставлении ими сведений о доходах и имуществе. Так, ряд служащих сообщили недостоверные и неполные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

В связи с выявленными нарушениями прокурором района начальнику ИФНС России по Первомайскому району г. Владивостока внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. По требованию прокурора четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения, сообщает Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.