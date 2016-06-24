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Адвокат брата мэра Владивостока обратился с просьбой к генеральному прокурору РФ
По сообщению адвоката Дмитрия Викторовича Коротенко, сегодня задержан генеральный директор ООО «Востокцемент» А.С. Пушкарев. В связи с чем защитником сделано следующее обращение к генеральному прокурору Ю.Я. Чайке. Ниже прилагаем текст обращения:
В связи с задержанием генерального директора ООО «Востокцемент» Андрея Пушкарева адвокат подозреваемого обратился к генеральному прокурору РФ. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на публикации в СМИ.
Текст обращения: Генеральному прокурору РФ Ю.Я. Чайке.
Уважаемый Юрий Яковлевич. В ночь с 23 на 24 июня Следственным Управлением СК РФ по Приморскому краю было произведено задержание генерального директора ООО «Востокцемент» Андрея Сергеевича Пушкарёва. Задержание произведено в рамках следствия по делу главы города Владивостока И. С. Пушкарёва. Уголовное дело возбуждено 1.06.2016 г.
В то же время был произведен обыск, изъят загранпаспорт. Следствием А.С. Пушкарев допрашивался в качестве свидетеля, с разрешения следователя ездил в рабочие командировки по Дальнему Востоку. Следователь был поставлен в известность о состоянии здоровья А.С. Пушкарёва. Предыстория болезни: в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2015 года во время запуска фейерверка с А.С. Пушкарёвым произошёл несчастный случай- одна из петард ударила ему в лицо и взорвалась. В крайне тяжелом состоянии он был доставлен ГКБ №2 г. Владивостока, откуда его экстренно эвакуировали в медицинский центр «Самсунг» в Южной Корее, так как оказать медицинскую помощь в условиях Владивостока не представлялось возможным.
Врачи зафиксировали у А.С. Пушкарева взрывную травму с частичной ампутацией мягких тканей лица, хрящей и костей лицевой части черепа, с термическим ожогом лица, верхних дыхательных путей, шеи; контузионную травму головного мозга в виде ушиба головного мозга легкой степени. Данная травма вызвала необходимость длительной трахеостомии (в течении года), гастростомии (6 месяцев) с зондовым питанием, более 14 реконструктивных операций на лице. Последствиями данной травмы явились выраженные стойкие рубцовые изменения мягких тканей лица и шеи с выраженной деформацией мягких тканей лица и костей лицевого черепа, контрактура щечной области слева и шеи слева (обездвижение мышц), состояние после ампутации носа и верхней и нижней губ, заращение левого носового хода, частичное заращение правого носового хода, микростомия (сужение ротовой щелидо 7 мм) с невозможностью открывания рта, сужение обеих глазных щелей, невозможность полного смыкания век левого глаза, практически полное отсутствие зубов, отсутствие 1/2 языка, дефект десен и мягких тканей полости рта, нарушение функции внешнего дыхания с практически полным отсутствием носового дыхания, рубцовые изменения гортани, трахеи, глотки, выраженные жевательные и глотательные нарушения, посттравматическая энцефалопатия, астено-депрессивный синдром, амнезия.
За период сянваря 2015 года по июнь 2016 А.С. Пушкарёву было сделано 22 операции, 19 из них под общим наркозом. При поступлении в медицинский центр «Самсунг» А.С. Пушкарёв более 45 дней находился в отделении реанимации. В настоящее время для поддержания жизни А.С. Пушкарёва питание необходимо проводить по специальной технологии. Он не может самостоятельно пить и принимать обычную пищу. Медицинское заключение прилагается. Содержание его вне специальных условий, а тем более в условиях следственного изолятора, приведёт к летальному исходу. Тем более, что очередная операция, необходимая по жизненным показаниям уже сорвана, так как должна была состояться 14 июня 2016 года. Необходимость данной операции связана с тем, что имеющаяся на сегодняшний день микростома 3 степени (сужение ротовой щели) приведет к ее полному зарощению, что в свою очередь повлечет за собой невозможность самостоятельного дыхания и питания, поскольку носовое дыхание у А.С. Пушкарева фактически отсутствует.
Принятие решения об этапировании А.С.Пушкарева из Владивостока в Москву, составляющее более 9 часов, в течение которых он будет лишен возможности приема пищи является прямым нарушением ст. 21 Конституции РФ и ст. 9 УПК РФ, в соответствии с которыми «1. В ходе уголовного судопроизводства запрещаются осуществление действий и принятие решений, унижающих честь участника уголовного судопроизводства, а также обращение, унижающее его человеческое достоинство либо создающее опасность для его жизни и здоровья.2. Никто из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.
Просим Вас также учесть, что А.С. Пушкарев является многодетным отцом. Имеет жену и трех детей на иждивении.
Все необходимые документы прилагаются.
Уважаемый Юрий Яковлевич, просим Вас принять меры к срочному освобождению А.С. Пушкарёва из-под стражи.
Защитник Коротенко Дмитрий Викторович».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото: vladnews.ru
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