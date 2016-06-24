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Во Владивостоке задержан брат мэра Игоря Пушкарева
Во Владивостоке задержан брат мэра столицы Приморья, генеральный директор ООО «Востокцемент» Андрей Пушкарев. Предприниматель стал фигурантом уголовного дела, возбужденного ранее в отношении градоначальника. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ъ».
По версии следствия, в 2009–2014 годах мэр Игорь Пушкарев, «действуя вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, злоупотребляя должностными полномочиями», организовал приобретение МУПВ «Дороги Владивостока» у группы компаний «Востокцемент», подконтрольной семье градоначальника, строительных материалов в большом объеме. Как считают следователи, стройматериалы приобретались по завышенным ценам, «за что лично Пушкарев получил не менее 45 млн рублей».
В результате МУПВ «Дороги Владивостока» был нанесен ущерб на сумму более 158 млн руб., а кредиторская задолженность предприятия превысила 800 млн руб. Кроме того, по версии следствия, в 2012–2014 годах Игорь Пушкарев передал Андрею Лушникову не менее 1,4 млн руб. в качестве коммерческого подкупа за то, чтобы «Дороги Владивостока» приобретали стройматериалы у «Востокцемента».
Напомним, управлением по расследованию особо важных дел СКР Игорь Пушкарев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 285 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ). Его соучастнику директору МУПВ «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову инкриминируется коммерческий подкуп (ч. 3 ст. 204 УК РФ).
1 июня Игорь Пушкарев и Андрей Лушников были задержаны во Владивостоке и доставлены в Москву. 2 июня Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил обвиняемых под стражу. Мэр свою вину не признает.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото: VostokToday
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Комментарии
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Прохожий13:58, 24.06.2016#
Воровал то Лушников, а не Пушкарев. Это Лушников на 800млн. руб материалов набрал и не хочет расплачиваться, вот и подставил и мэра и Востокцемент. Мужики из развалин подняли Спасскцемент, рисковали вкладывая деньги в оборудование, а теперь завод у них хотят отмести под надуманным предлогом и поставят на него очередного "борбота", который развалит его в два счета. Теперь назло пойду голосовать за коммунистов и другие пойдут тем же путем.
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