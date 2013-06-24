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Во Владивостоке прокуратура обнаружила заведение с 38 игровыми автоматами
Прокуратурой Советского района г. Владивостока совместно с сотрудниками УМВД России по г. Владивостоку проведена проверка по вопросу организации незаконной игорной деятельности по адресу: ул. Русская, д. 90а.
В результате проведенной проверки установлено, что по указанному адресу осуществляется незаконная игорная деятельность, в помещении расположено 38 игровых автоматов.
"Игорное оборудование изъято, деятельность игорного заведения в настоящее время не осуществляется. Сотрудниками правоохранительных органов проводится процессуальная проверка, по результатам проведения которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщил ZRPRESS.Ru Сергей Ильин, прокурор Советского района, советник юстиции.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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