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Еще один крупный район Владивостока обесточен из-за энергоаварии
ВЛАДИВОСТОК, 24 июня, ZRPRESS.
"Авария произошла примерно в 12.30 местного времени (5.30 мск). Отключился масляный выключатель фидера 3-й подстанции "Инструментальная". Под отключение попало несколько улиц с многоэтажными домами, в том числе проспект Острякова, Океанский проспект, улицы Амурская и Мельниковская. Специалисты работают над устранением аварии", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, свет вернется в дома горожан в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что утром в воскресенье произошла еще одна крупная энергоавария. Из-за аварии на подстанции "Чуркин" без света остался одноименный район, в котором проживает примерно пятая часть населения города. Население Владивостока составляет примерно 600 тысяч человек, пишет РИА Новости.
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