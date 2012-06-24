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Еще один крупный район Владивостока обесточен из-за энергоаварии

24 Июня 2012, 14:59 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 24 июня, ZRPRESS. Жители крупного района Первая речка во Владивостоке днем в воскресенье, 24 июня, остались без света из-за аварии на подстанции "Инструментальная", сообщил РИА Новости представитель единой диспетчерской службы города.

"Авария произошла примерно в 12.30 местного времени (5.30 мск). Отключился масляный выключатель фидера 3-й подстанции "Инструментальная". Под отключение попало несколько улиц с многоэтажными домами, в том числе проспект Острякова, Океанский проспект, улицы Амурская и Мельниковская. Специалисты работают над устранением аварии", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, свет вернется в дома горожан в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что утром в воскресенье произошла еще одна крупная энергоавария. Из-за аварии на подстанции "Чуркин" без света остался одноименный район, в котором проживает примерно пятая часть населения города. Население Владивостока составляет примерно 600 тысяч человек, пишет РИА Новости.

Автор: РИА "Новости"
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