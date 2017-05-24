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Во Владивостоке детей обстреляли из пистолета прямо возле детской площадки
23 мая вечером во Владивостоке возле детской площадки у дома по проспекту Острякова, 6 группа «отдыхающих» здесь молодых людей 15-17 лет, которым, видимо, надоели снующие возле них дети, решила «навести порядок». Один из молодых людей достал из кармана пистолет (по всей видимости это было травматическое оружие) и выстрелил. Пуля срикошетила об асфальт в считанных метрах от детей. По словам детишек, стрелявший также пригрозил им, заявив, что следующая пуля полетит в них.
Рядом оказался старший брат (школьного возраста) одного из детишек, который попытался образумить подонков. Позже он признался, что ему было страшно повернуться спиной к озлобленной компании - он в любой момент ожидал нового выстрела.
Позже появились взрослые, однако пока шокированные дети смогли более менее внятно объяснить ситуацию время было упущено и компания молодежи исчезла.
Родители попавших под обстрел детей тут же принялись звонить в полицию, однако дежурные телефоны практически в течение получаса выдавали только информацию о том, что данный звонок чрезвычайно важен, но все операторы заняты. Позже сигнал был принят и оператор сообщила, что в район дома будет выслан наряд полиции. Несколько стойких родителей прождали наряд до трех часов ночи. В столь позднее время родители вновь смогли дозвониться до дежурной службы, где им сообщили, что район проверили, но никого не нашли и что теперь делом будет заниматься местный участковый.
Родители детей решили довести дело до конца, поскольку вышеуказанная компания молодежи уже не раз была замечена в районе, причем иногда в весьма неадекватном состоянии.
Редакция следит за развитием событий.
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