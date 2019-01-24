www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.33 р. 100 JPY: 60.53 р.
EUR: 75.39 р. 10 CNY: 97.71 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Экс-мэру Владивостока позволят говорить

24 Января 2019, 12:19 | Владивосток

«Я настраиваюсь в первую очередь не поддаться на провокации обвинения, на их порой оголтелую грубость и хамство…»

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв написал на своей странице в соцсети очередной пост. На этот раз он посвящен предстоящему судебному заседанию, в котором он будет допрошен, как обвиняемый.

В ближайшую пятницу 25 января на очередном заседании суда по нашему делу мне как обвиняемому будет предоставлена возможность выступить. И я, конечно, воспользуюсь этой возможностью.

Откровенно говоря, учитывая, как громко федеральные СМИ меня «провожали» в Москву в момент моего этапирования, я бы хотел, чтобы в эту пятницу хоть кто-то из них набрался смелости появиться в Тверском суде. Но я понимаю, что если кто-то и придёт в зал заседаний, то в новостях информацию подадут в нужном им формате, и о лояльности, объективности и честности не может быть и речи.

К моему сожалению, во Владивостоке в Приморском краевом суде не будет вестись видео-конференц-связь, так как Приморский суд «подключается» к нам лишь тогда, когда идет допрос свидетелей из его зала суда во Владивостоке.

Однако вести он-лайн трансляцию из зала суда в Москве будет информационное агентство Vladnews.ru. И я надеюсь, у каждого из вас будет возможность наблюдать за процессом.

Для меня это волнительный момент, я настраиваюсь в первую очередь не поддаться на провокации обвинения, на их порой оголтелую грубость и хамство, и втайне надеюсь, что совпадение даты моего выступления в суде с днём рождения любимого Владимира Семёновича Высоцкого (25 января 2019 года ему бы исполнился 81 год) символично, и я смогу найти нужные слова, чтобы точно донести до вас и до суда то, что считаю для себя важным.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: прокурор  СИЗО  город  Пушкарёв  статья  обвинение  адвокат  владивосток  мэр  УК  защита 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru