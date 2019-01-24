Экс-мэру Владивостока позволят говорить

«Я настраиваюсь в первую очередь не поддаться на провокации обвинения, на их порой оголтелую грубость и хамство…»

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв написал на своей странице в соцсети очередной пост. На этот раз он посвящен предстоящему судебному заседанию, в котором он будет допрошен, как обвиняемый.

В ближайшую пятницу 25 января на очередном заседании суда по нашему делу мне как обвиняемому будет предоставлена возможность выступить. И я, конечно, воспользуюсь этой возможностью.

Откровенно говоря, учитывая, как громко федеральные СМИ меня «провожали» в Москву в момент моего этапирования, я бы хотел, чтобы в эту пятницу хоть кто-то из них набрался смелости появиться в Тверском суде. Но я понимаю, что если кто-то и придёт в зал заседаний, то в новостях информацию подадут в нужном им формате, и о лояльности, объективности и честности не может быть и речи.

К моему сожалению, во Владивостоке в Приморском краевом суде не будет вестись видео-конференц-связь, так как Приморский суд «подключается» к нам лишь тогда, когда идет допрос свидетелей из его зала суда во Владивостоке.

Однако вести он-лайн трансляцию из зала суда в Москве будет информационное агентство Vladnews.ru. И я надеюсь, у каждого из вас будет возможность наблюдать за процессом.

Для меня это волнительный момент, я настраиваюсь в первую очередь не поддаться на провокации обвинения, на их порой оголтелую грубость и хамство, и втайне надеюсь, что совпадение даты моего выступления в суде с днём рождения любимого Владимира Семёновича Высоцкого (25 января 2019 года ему бы исполнился 81 год) символично, и я смогу найти нужные слова, чтобы точно донести до вас и до суда то, что считаю для себя важным.