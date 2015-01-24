Во Владивостоке прошли обыски в офисе "Далта-банка"

Следственный комитет России (СКР) проводит обыски в офисе "Далта-банка" (ранее – банк "Меркурий") во Владивостоке и по местам жительства его руководства в рамках уголовного дела о хищениях при строительстве "Научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум"

Следователями совместно с сотрудниками ФСБ по Приморскому краю изъяты электронные носители и документация, которые могут быть приобщены в рамках расследования данного уголовного дела.

По данным следствия, руководство ЗАО "Далта-банк" в 2009-2010 годах при содействии сотрудников банка незаконно обналичило около 40 млн рублей, поступивших в субподрядную организацию ООО "Контур+" от генподрядчика, осуществлявшего строительство Приморского океанариума без фактического выполнения каких-либо работ.

Следствие полагает, после их обналичивания денежные средства похищались директором ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе" Андреем ПОПЛАВСКИМ и иными лицами.

С целью возмещения причиненного ущерба следствием уже наложен арест на имущество Поплавского, а именно на квартиру, дом, земельный участок, нежилые помещения, автомобиль Toyota Land Cruiser и мотоцикл Harley-Davidson

На этой неделе Приморский краевой суд не удовлетворил жалобу защиты на арест Андрея Поплавского.

Ранее Басманный суд Москвы продлил фигуранту уголовного дела о хищениях при строительстве океанариума во Владивостоке срок содержания под стражей до 13 мая.

Фигурант дела, по слова адвокатов, вину не признает, защита считает обвинения следствия надуманными.

По версии следствия, с марта 2010 по сентябрь 2014 года экс-гендиректор НПО "Мостовик" Олег ШИШОВ совместно с Поплавским и неустановленными лицами похитили бюджетные деньги в размере 1 млрд 982 млн рублей, выделенные на строительство океанариума, не обеспечив при этом выполнение строительно-монтажных работ в установленные сроки, несмотря на проведенное авансирование.

Кроме того, следствие полагает, что Поплавский похитил более 40 млн рублей, выделенных на строительство океанариума, путем искусственного завышения объема выполненных работ.

В конце декабря 2014 года Арбитражный суд Омской области принял решение удовлетворить иск ФГБУ "Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов" управления делами президента РФ о расторжении госконтракта с ООО "НПО "Мостовик" (Омск) на строительство Приморского океанариума.

Причиной подачи искового заявления ведомством стал срыв сроков строительства объекта.

"Мостовик" приступил к строительству Приморского океанариума во Владивостоке по заказу ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе управления делами президента РФ" в мае 2010 года. Согласно контракту, "Мостовику" надлежало построить комплекс, который включает в себя два основных корпуса - адаптационный, где животные и рыбы будут привыкать к новым условиям, и главный, в котором будут проходить представления для посетителей. Приморский океанариум являлся одним из объектов подготовки к саммиту АТЭС во Владивостоке в 2012 году, он разместился на острове Русский.

В настоящее время объект находится в стадии строительства и еще не введен в эксплуатацию.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.