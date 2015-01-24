Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке прошли обыски в офисе "Далта-банка"
Следственный комитет России (СКР) проводит обыски в офисе "Далта-банка" (ранее – банк "Меркурий") во Владивостоке и по местам жительства его руководства в рамках уголовного дела о хищениях при строительстве "Научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум"
Следователями совместно с сотрудниками ФСБ по Приморскому краю изъяты электронные носители и документация, которые могут быть приобщены в рамках расследования данного уголовного дела.
По данным следствия, руководство ЗАО "Далта-банк" в 2009-2010 годах при содействии сотрудников банка незаконно обналичило около 40 млн рублей, поступивших в субподрядную организацию ООО "Контур+" от генподрядчика, осуществлявшего строительство Приморского океанариума без фактического выполнения каких-либо работ.
Следствие полагает, после их обналичивания денежные средства похищались директором ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе" Андреем ПОПЛАВСКИМ и иными лицами.
С целью возмещения причиненного ущерба следствием уже наложен арест на имущество Поплавского, а именно на квартиру, дом, земельный участок, нежилые помещения, автомобиль Toyota Land Cruiser и мотоцикл Harley-Davidson
На этой неделе Приморский краевой суд не удовлетворил жалобу защиты на арест Андрея Поплавского.
Ранее Басманный суд Москвы продлил фигуранту уголовного дела о хищениях при строительстве океанариума во Владивостоке срок содержания под стражей до 13 мая.
Фигурант дела, по слова адвокатов, вину не признает, защита считает обвинения следствия надуманными.
По версии следствия, с марта 2010 по сентябрь 2014 года экс-гендиректор НПО "Мостовик" Олег ШИШОВ совместно с Поплавским и неустановленными лицами похитили бюджетные деньги в размере 1 млрд 982 млн рублей, выделенные на строительство океанариума, не обеспечив при этом выполнение строительно-монтажных работ в установленные сроки, несмотря на проведенное авансирование.
Кроме того, следствие полагает, что Поплавский похитил более 40 млн рублей, выделенных на строительство океанариума, путем искусственного завышения объема выполненных работ.
В конце декабря 2014 года Арбитражный суд Омской области принял решение удовлетворить иск ФГБУ "Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов" управления делами президента РФ о расторжении госконтракта с ООО "НПО "Мостовик" (Омск) на строительство Приморского океанариума.
Причиной подачи искового заявления ведомством стал срыв сроков строительства объекта.
"Мостовик" приступил к строительству Приморского океанариума во Владивостоке по заказу ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе управления делами президента РФ" в мае 2010 года. Согласно контракту, "Мостовику" надлежало построить комплекс, который включает в себя два основных корпуса - адаптационный, где животные и рыбы будут привыкать к новым условиям, и главный, в котором будут проходить представления для посетителей. Приморский океанариум являлся одним из объектов подготовки к саммиту АТЭС во Владивостоке в 2012 году, он разместился на острове Русский.
В настоящее время объект находится в стадии строительства и еще не введен в эксплуатацию.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Представителю обвинения на заседании суда пришлось долго хвалить Игоря Пушкарёва
- Во Владивостоке главбуха филиала Почты России осудили за хищение 33 миллионов рублей
- В "Мерседесе", который хозяин собрался отправлять в Южную Корею, нашли кое-что уникальное
- Владивостокские таможенники задержали большую партию мыльных пузырей
- Футболки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 задержали владивостокские таможенники
- Игорь Пушкарев: "Совесть моя чиста, ребячливо полагал я…"
- Игорь Пушкарев: "Процесс всё больше напоминает инквизицию"
- Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела
- Игорь Пушкарев: Здесь за каждое движение приходится платить
Новости раздела
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Представителю обвинения на заседании суда пришлось долго хвалить Игоря Пушкарёва
- Во Владивостоке главбуха филиала Почты России осудили за хищение 33 миллионов рублей
- В "Мерседесе", который хозяин собрался отправлять в Южную Корею, нашли кое-что уникальное
- Владивостокские таможенники задержали большую партию мыльных пузырей
- Футболки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 задержали владивостокские таможенники
- Игорь Пушкарев: "Совесть моя чиста, ребячливо полагал я…"
- Игорь Пушкарев: "Процесс всё больше напоминает инквизицию"
- Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела
- Игорь Пушкарев: Здесь за каждое движение приходится платить
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- Завещанному не верить
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"